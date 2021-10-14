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Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку

14 октября 2021, 19:31
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В выпечке использовались жидкие дрожжи, содержащие ксантовую камедь.

выпечка
Выпечка с опасным составом / pixabay

В Украине нашли и изъяли замороженную выпечку с опасным составом, которая поставлялась в популярную сеть супермаркетов.

Как сообщает Госпродпотребслужба Украины, про вредную продукцию предупредили в управлении ведомства Киевской, а также Запорожской области.

В выпечке использовались жидкие дрожжи, содержащие ксантовую камедь, которая превышает допустимый уровень для этилена оксида.

Производитель продукции: SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii. Она экспортировалась из Румынии в Украину. Получатель: ООО "АТБ-Маркет".

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В Госпродпотребслужбе требуют немедленно извлечь пищевой продукт из обращения и письменно проинформировать компетентные органы о выявленных несоответствиях в срок не более двух рабочих дней.

Чем опасен оксид этилена

Это биоцид, который широко используется в странах за пределами Европейского Союза для стерилизации пищевых продуктов. Его длительное употребление может вызвать рак.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

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