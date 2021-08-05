Можно играть в снежки: популярный волынский курорт густо засыпало градом

Аномальный градопад в Свитязе / Скриншот

Вчера, 4 августа, в селе Свитязь на Волыни мощный град засыпал местный туристический курорт. Село вблизи озера сначала изрядно залил ливень, а потом с неба посыпались ледяные шарики величиной с горох.

Видео градопаду отсняли и выложили в соцсети селяне. Пользователи подшучивают, мол Свитязь придется по вкусу даже самому взыскательному гостю: здесь можно не только поплавать, но и поиграть в снежки посреди лета.

А меж там синоптики предупреждают об ухудшении погоды: грозовые ливни со шквальным ветром и градом идут в Украину. Больше всего достанется, говорят синоптики, западным регионам. В Карпатах обещают сильные ливни и грозы. В Центре, в частности в Винницкой и Черкасской, по данным Гидрометцентра, будет шквальный ветер с кратковременными дождями.

Ранее мы писали, что под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмень. Ледяные градины повредили немало растений в огородах и садах, цветы в клумбах. Больше всего досталось городу Лановцы и территориальным громадам. Местные жители сняли происходящее на фото и видео, после чего кадры попали в сеть.

Непогода разгулялась и в Николаевской области, где, внезапно, после аномальной жары, выпал рекордно большой град. Местные жители шокированы происходящим, ведь не видели такого ни разу за всю свою жизнь. Осадки выпали величиной с куриное яйцо и побили тысячи автомобилей.