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На Украину обрушатся ливни, шквалы и град: синоптик предупредила о резком похолодании

5 августа 2021, 08:03
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В Украину придет влажный атлантический воздух с юго-запада Европы.

В Украине прогнозируют ливни и шквалы
В Украине ожидаются шквалы / pixabay

В четверг, 5 августа, в Украине ожидаются осадки, местами сильные, возможны шквалы, рассказали в Украинском гидрометцентре.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, вечером на Закарпатье и в Карпатах обильный дождь, температура +23 +28°, на юге и востоке - до +33°, сообщает Укринформ.

В Киеве и области переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, днем местами шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по Киеву +24 +26°, по области +23 +28°.

Прогноз погоды на 5 августа / meteo.gov.ua

Как рассказала Фактам заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, на этой неделе в Украину придет влажный атлантический воздух с юго-запада Европы.

По ее словам, воздушная масса принесет дожди в западные, северные, центральные области, а также местами в южные. Вместе с кратковременными осадками возможны град, шквалы, порывы ветра до 15−20 метров в секунду.

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"В северо-западных регионах будет до 29 градусов тепла. А в южных и восточных областях Украины, куда эти воздушные массы пока не дойдут, сохранится сухая и жаркая погода с температурой 28−34 градуса. В выходные атмосферные фронты достигнут юга и востока, где также пройдут грозы. Таким образом, температура упадет до 31 градуса", - прогнозирует синоптик.

Она уточнила, что больше всего осадков в выходные дни ожидается на западе страны. Особенно в Закарпатском регионе, где возможны ливни.

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"В выходные температура упадет. Похолодание на 3−5 градусов будет наблюдаться с 9 по 12 августа. То есть можно говорить, что в Украине спадет жара", - добавила Голеня.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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