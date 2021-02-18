На Банковой признались, подумывают ли об отставке Кабмина

Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию, считает Подоляк / Фото kmu.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на Банковой не считают необходимым сейчас отправлять в отставку Кабинет министров Украины. При этом некоторые позиции хотят усилить.

"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию. В принципе за исключением может каких-то позиций, которые необходимо усилить", - отметил Подоляк в интервью РБК-Украина.

Он высказал мнение, что Кабмину "не хватает макроэкономической тяжеловесности, когда он точно расставляет акценты - где, как и когда мы будем находиться с точки зрения макроэкономики".

"Мне кажется, что необходимо более дисциплинировано подходить к исполнению бюджетных показателей. Но опять же я понимаю, что давление на бюджет у нас все таки завышено из-за ковида. Он требует ассигнований на какие-то проекты, которые не учитывались полгода назад", - отметил Подоляк.

В целом, он охарактеризовал украинское правительство как "достаточно эффективное", за исключением того, что "ему нужно усилить свою тяжеловесность".

"Скажем так, базовое экономическое понимание того, куда мы зайдем через полгода-год. Это добавит обществу уверенности", - резюмировал советник главы ОП.

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Напомним: