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На Банковой признались, подумывают ли об отставке Кабмина

18 февраля 2021, 09:47
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Михаил Подоляк охарактеризовал украинское правительство как "достаточно эффективное". Однако "ему нужно усилить свою тяжеловесность".

Шмыгаль, Кабмин
Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию, считает Подоляк / Фото kmu.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на Банковой не считают необходимым сейчас отправлять в отставку Кабинет министров Украины. При этом некоторые позиции хотят усилить.

"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию. В принципе за исключением может каких-то позиций, которые необходимо усилить", - отметил Подоляк в интервью РБК-Украина.

Он высказал мнение, что Кабмину "не хватает макроэкономической тяжеловесности, когда он точно расставляет акценты - где, как и когда мы будем находиться с точки зрения макроэкономики".

"Мне кажется, что необходимо более дисциплинировано подходить к исполнению бюджетных показателей. Но опять же я понимаю, что давление на бюджет у нас все таки завышено из-за ковида. Он требует ассигнований на какие-то проекты, которые не учитывались полгода назад", - отметил Подоляк.

В целом, он охарактеризовал украинское правительство как "достаточно эффективное", за исключением того, что "ему нужно усилить свою тяжеловесность".

"Скажем так, базовое экономическое понимание того, куда мы зайдем через полгода-год. Это добавит обществу уверенности", - резюмировал советник главы ОП.

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Напомним:

  • Народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев заявил, что может лишиться своей должности руководитель Минздрава Максим Степанов ‒ в случае, если не сможет решить проблемы с вакцинацией украинцев от коронавируса COVID-19.
  • Народный избранник раскритиковал Степанова за раздачу публичных обещаний, которые в дальнейшем так и остаются не воплощенными в жизнь. В первую очередь Гетманцев вменяет министру проблемы с вакцинацией украинцев от коронавируса.
  • Еще осенью прошлого года появлялись слухи о возможной отставке Степанова. Сам министр заявлял о том, что не собирается уходить в отставку и назвал всю информацию по данному поводу слухом, который распускают представители некоторых политически-финансовых групп.

Кабмин Максим Степанов Михаил Подоляк новости Украины
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