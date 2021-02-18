На Банковой признались, подумывают ли об отставке Кабмина

Михаил Подоляк охарактеризовал украинское правительство как "достаточно эффективное". Однако "ему нужно усилить свою тяжеловесность".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на Банковой не считают необходимым сейчас отправлять в отставку Кабинет министров Украины. При этом некоторые позиции хотят усилить.
"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию. В принципе за исключением может каких-то позиций, которые необходимо усилить", - отметил Подоляк в интервью РБК-Украина.
Он высказал мнение, что Кабмину "не хватает макроэкономической тяжеловесности, когда он точно расставляет акценты - где, как и когда мы будем находиться с точки зрения макроэкономики".
"Мне кажется, что необходимо более дисциплинировано подходить к исполнению бюджетных показателей. Но опять же я понимаю, что давление на бюджет у нас все таки завышено из-за ковида. Он требует ассигнований на какие-то проекты, которые не учитывались полгода назад", - отметил Подоляк.
В целом, он охарактеризовал украинское правительство как "достаточно эффективное", за исключением того, что "ему нужно усилить свою тяжеловесность".
"Скажем так, базовое экономическое понимание того, куда мы зайдем через полгода-год. Это добавит обществу уверенности", - резюмировал советник главы ОП.
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Напомним:
- Народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев заявил, что может лишиться своей должности руководитель Минздрава Максим Степанов ‒ в случае, если не сможет решить проблемы с вакцинацией украинцев от коронавируса COVID-19.
- Народный избранник раскритиковал Степанова за раздачу публичных обещаний, которые в дальнейшем так и остаются не воплощенными в жизнь. В первую очередь Гетманцев вменяет министру проблемы с вакцинацией украинцев от коронавируса.
- Еще осенью прошлого года появлялись слухи о возможной отставке Степанова. Сам министр заявлял о том, что не собирается уходить в отставку и назвал всю информацию по данному поводу слухом, который распускают представители некоторых политически-финансовых групп.