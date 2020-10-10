На Днепропетровщине "слугу народа" подловили на курении травки

Сергея Алексейченко заметили при курении бонга / Скриншот

Кандидата в депутаты от Слуги народа в Новомосковский районный совет Днепропетровской области Сергея Алексейченко заметили при курении бонга, предположительно с марихуаной.

Политик употреблял марихуану вместе с другом во дворе дома, сообщает портал Strana.ua и публикует соответствующее видео.

Как запечатлено на видео, Алексейченко подошел к самодельному устройству для курения после чего поджег и употребил его содержимое.

Затем это же действие повторил второй мужчина (его зовут Виктор Пустовой), и снова Алексейченко.

В сообщении подчеркивается, что ролик с Алексейченко был записан вечером 5 октября 2020 года.

На сегодня Алексейченко занимает должность заместителя городского головы в Новомосковском горсовете. Он также идет от Слуги народа на выборы в Новомосковский горсовет.

Напомним, ранее лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.

По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.