На Днепропетровщине "слугу народа" подловили на курении травки

Сергей Алексейченко воспользовался самодельным устройством для курения.
Кандидата в депутаты от Слуги народа в Новомосковский районный совет Днепропетровской области Сергея Алексейченко заметили при курении бонга, предположительно с марихуаной.
Политик употреблял марихуану вместе с другом во дворе дома, сообщает портал Strana.ua и публикует соответствующее видео.
Как запечатлено на видео, Алексейченко подошел к самодельному устройству для курения после чего поджег и употребил его содержимое.
Затем это же действие повторил второй мужчина (его зовут Виктор Пустовой), и снова Алексейченко.
В сообщении подчеркивается, что ролик с Алексейченко был записан вечером 5 октября 2020 года.
На сегодня Алексейченко занимает должность заместителя городского головы в Новомосковском горсовете. Он также идет от Слуги народа на выборы в Новомосковский горсовет.
Напомним, ранее лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.
По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.