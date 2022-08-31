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На Днепропетровщине юноша коснулся кассетного снаряда оккупантов и погиб

31 августа 2022, 19:52

В Синельниковском районе подросток ненароком коснулся кассетный боеприпас, который не сдетонировал после очередного обстрела региона русскими оккупантами.

Снаряды, взрыв
На Днепропетровщине юноша коснулся кассетного снаряда оккупантов и погиб / Ассоциация саперов Украины и https://ua.depositphotos.com/

В Днепропетровской области в среду, 31 августа, трагически погиб 17-летний юноша. Об этом рассказал руководитель Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

Подросток ненароком коснулся кассетный боеприпас, который не сдетонировал после очередного обстрела региона русскими оккупантами. Снаряд взорвался. Юноша погиб на месте.

"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал. Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов", – рассказал губернатор.

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Резниченко в очередной раз предостерег жителей Днепропетровская от опасности, которую несут остатки вражеских снарядов.

"Просил и еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке, остающейся после вражеских обстрелов. Не ходите в лесополосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов. Наткнулись на подозрительный предмет - звоните спасателям или полиции. Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще какое-то время после "прилетов". Будьте осторожны. Это спасет жизнь", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что русские оккупанты получили от своего командования суровый выговор ‒ за то, что испортили грузовой автомобиль "Урал-4320", когда ехали на нем и подорвались на мине.

"Командование ВС РФ не интересует жизнь и здоровье военнослужащих, другое дело — техника. Военнослужащие восточного военного округа во время передвижения на автомобиле Урал-4320 по территории Украины наехали на мину, в результате чего 5 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Однако командование округа, вместо заботы о своих подчиненных, объявило выговоры водителям и старшему машине за упущения по службе, выразившиеся в результате потери Урал-4320", — написал он.

До того сообщалось, что в Украине был ликвидирован контрактник российской армии-десантник Кирилл Варфоломеев из Мухоршибирского района Бурятии. Его молодая жена осталась без мужа, зато с орденом, который окупанту вручили посмертно.

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