На Днепропетровщине жестоко убили известную волонтерку

Известную никопольскую волонтерку, 51-летнюю Анжелу Мончинскую, нашли с тяжелыми травмами в здании по улице Электрометаллургов. Она скончалась в больнице.
В городе Никополь, что на Днепропетровщине, в ночь на 12 апреля произошло жестокое убийство известного волонтерки Анжелы Мончинской. Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону.
"12 апреля в 05:40 в дежурную часть Никопольского районного управления полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в травматологическое отделение с телесными повреждениями из здания по улице Электрометаллургов доставили женщину, которая от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.
Как пишут местные СМИ, погибшая 51-летняя Анжела Мончинская сделала очень много для украинской армии. С самого начала войны вместе с другими волонтерами она ездила на фронт, возила военным продукты и различные необходимые вещи. Женщина была награждена медалью "За верность украинскому народу".
Подозреваемого в преступлении уже задержали ‒ им оказался 25-летний житель Никопольского района.
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