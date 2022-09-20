На Донбассе "казаки" из "ЛНР" обстреляли "коллег" и остановили наступление войск РФ на Славянск

Россия набирает в ряды своих боевиков криминалитет / Коллаж Reuters

В Луганской области боевики "ЛНР" из-за плохой организации управления войсками устроили перестрелку друг с другом. Погиб 21 боевик, еще 63 получили ранения. Уничтожены 5 единиц бронированной техники. В результате инцидента террористы остановили наступление войск России на Славянск.

Как сообщает АрмияИнформ, российские оккупанты сталкиваются с серьезными кадровыми проблемами. У вояк низкий уровень дисциплины и боевого духа. Они практически неуправляемы.

В частности , 16 сентября на Луганщине, в районе Новодружеска, Шипиловки и Золотаревки, подразделения 208-го так называемого "казачьего" мотострелецкого полка "ЛНР" из-за проблем со связью и нервами случайно обстреляли других боевиков – террористов 4-й отдельной мотострелецкой бригады.

Так называемая 4-я бригада не осталась в стороне и открыла ответный огонь.

В итоге погиб 21 боевик, 63 получили ранения. Уничтожено 5 единиц бронированной техники.

Примечательно, что данный инцидент привел к полной остановке наступления войск России в направлении Славянска.

Командование врага отстранило командиров 208-го полка и 4-й бригады. Ситуация обернулась дезертирством в этих военных частях, проблемами с подчинением, попытками самосуда и суицида.

Подчеркивается, что число подобных перестрелок может возрасти, поскольку оккупанты набирают в свои ряды заключенных и криминалитет. Мораль таких лиц вызывает сомнения.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии ранее заявили, что ВСУ продолжают свое наступление в Харьковской области и районах Донбасса. Линия фронта теперь проходит по реке Оскол, на админгранице Харьковщины и городом Сватово Луганской области. Там расположена одна из линий логистики войск РФ. Британские разведчики сомневаются в способности оккупантов удержать эту зону.

Армия Украины постепенно освобождает Донецкую и Луганскую области от российских оккупантов. На Луганщине украинские войска деоккупировали населенный пункт Белогоровка Северодонецкого района. Ожидается дальнейшее продвижение украинских защитников.

Советник Офиса президента Алексей Арестович допустил, что войска России могут попасть в окружение в Лимане Донецкой области. Далее может открыться путь к Сватово на Луганщине. Если удастся совершить такой маневр, оккупанты на севере Луганской области столкнутся с серьезными проблемами.

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