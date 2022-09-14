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На Донбассе погибла Ольга Симонова, которая отказалась от гражданства РФ и защищала Украину

14 сентября 2022, 10:00

Ольга Симонова в 2017 году получила паспорт Украины. За время службы стала командиром БМП.

Ольга Симонова
Ольга Симонова погибла в Донецкой области, защищая Украину / Facebook О. Симоновой

На войне с РФ на Донбассе погибла военнослужащая 24-й механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила Ольга Симонова Симба. Девушка погибла, выполняя боевое задание. Несколько лет назад она приехала из России, чтобы защищать Украину. Отказалась от российского паспорта, а на войне впоследствии стала командиром БМП.

Издание Новинарня пишет, что о гибели Симоновой рассказали военные корреспонденты и коллеги девушки по службе. Она погибла в районе города Соледар в Донецкой области, выполняя боевое задание. Взорвалось взрывное устройство.

Ольга Симонова в 2017 году во время службы в Вооруженных силах Украины получила украинский паспорт. Она стала первым контрактником ВСУ – иностранцем, получившим украинский паспорт. От российского паспорта она отказалась.

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Ольга Симонова
Ольга Симонова / Facebook О. Симоновой

В конце 2018 году Симонова прошла обучение в Десне. Была старшим солдатом, доросла до сержанта и командира БМП.

Как утверждают журналисты, Ольга говорила, что она родом из Челябинска. Девушка до 2014 года политикой не интересовалась. Но когда увидела, какой психоз произошел из-за "Крым-наш" и узнала о войне на Донбассе, возмутилась такой ситуацией, собрала вещи и купила билет в Киев в одну сторону.

Симонова принципиально отказалась от гражданства России. Никаких российских документов у нее не осталось, она отправила их вместе с паспортом по почте заказным письмом.

В Донецкой области, защищая Украину от России, 8 сентября погибли шесть бойцов из города Каменское, Днепропетровская область.

"8 сентября в боевых действиях в Волновахском районе Донецкой области, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, погибли старший сержант Полунин Андрей Владимирович, старший солдат Троян Олег Олегович, солдат Лысенко Владислав Николаевич, младший сержант Филимонов Роман Александрович , солдат Пархоменко Сергей Викторович, младший сержант Зубченко Василий Васильевич", - сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов.

12 сентября в бою под Майорском Донецкой области погиб известный танцор балета, солист Национальной оперы, заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

Шаповал стал добровольцем ВСУ после полномасштабного военного вторжения России в Украину. Он был бойцом-гранатометчиком.

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