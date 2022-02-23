На границах Украины с РФ, Беларусью и ОРДЛО введены новые ограничения: что запрещено

В Государственной пограничной службе уточнили, что дополнительные режимные ограничения - временные.
В регионах Украины, которые граничат с Российской Федерацией и Беларусью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения.
Что будет запрещено:
- пребывание в пограничном районе в ночное время;
- выход любых плавсредств из пунктов базирования;
- движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.
Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.
Как сообщал Главред, Министерство иностранных дел обратилось к украинцам с рекомендацией воздержаться от поездок в Россию. Тех, кто находится в этой стране, призывают немедленно покинуть территорию РФ.
Тем временем в Верховную Раду внесли проект постановления №7095 об обращении парламента к президенту Украины относительно объявления военного положения на территории Донецкой и Луганской областей.
Также этим же документом предлагается прекратить транспортное сообщение с РФ и закрыть госграницу с Беларусью и Россией.
Россия признала "ЛДНР" на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договоры о дружбе с "республиками".
В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.
После Путин внес в Совет Федерации предложение об использовании Вооруженных сил РФ на Донбассе. По итогу верхняя палата разрешила Путину проведение военных операций за рубежом.
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