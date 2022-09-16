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На Харьковщине русские солдаты пытали иностранных студентов - Зеленский

16 сентября 2022, 23:21

Найдены застенки, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, рассказал президент.

Владимир Зеленский
Россияне пытали даже иностранных студентов - Зеленский / president.gov.ua

В Харьковской области оккупанты удерживали в плену иностранцев - в частности, россияне пытали семерых граждан Республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа, говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского в пятницу, 16 сентября.

"Найдены застенки, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей – даже иностранцев. В частности, семеро граждан Республики Шри-Ланка, студенты Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили русские солдаты и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковской области, эти люди были спасены, им оказывается медицинская помощь", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что продолжается эксгумация тел на месте массового захоронения у Изюма. По состоянию на данный момент установлено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются.

Массовое захоронение погибших в Изюме

Напомним, 11 сентября бойцы батальона "Карпатская Сечь" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

После этого в городе обнаружили массовое захоронение людей, которых убили русские войска. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 15 августа, что в Изюм приедут журналисты, чтобы всему миру показать, что творят оккупанты на украинской земле.

Позже украинские власти заявили, что в захоронении находится более 440 тел. Все они похоронены отдельно. При этом отмечается, что в городе может быть гораздо больше жертв среди гражданского населения, чем в Буче на Киевщине.

Потом стало известно, что на многих телах есть признаки пыток. Там похоронено много людей, погибших в результате ракетных обстрелов РФ. Также были обнаружены тела детей и военных ВСУ.

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