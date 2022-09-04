На Херсонщине прогремели мощные взрывы, был удар по Антоновскому мосту/ скрин, УНИАН

На временно оккупированной Херсонщине раздалась серия мощных взрывов.

В местных Telegram-каналах сообщили, что дым поднимается над Антоновским мостом. Отмечается, что удар был нанесен по съезду с моста на левом берегу.

В сети появились соответствующие видео, на которых слышны звуки взрывов и видны большие клубы дыма. Ролики сняли очевидцы.

Видео дня

При этом российские пропагандистские СМИ ранее сообщали о не менее чем 10 мощных взрывах в Херсоне.

На Херсонщине прогремели мощные взрывы, был удар по Антоновскому мосту/ скрин

Напомним, вечером накануне, 3 сентября, сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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