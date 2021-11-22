На Хмельнитчине отец выкрал сына у экс-жены и не отдает его, несмотря на решение Верховного Суда

Украинка два года не может увидеть похищенного родственниками сына / depositphotos

Украинка Екатерина Говорова уже два года не может увидеть похищенного родственниками сына. Бывший муж и его мама забрали маленького Матвея на выходные, а потом отказались вернуть его. В то же время женщина прошла все круги судебного ада и даже выиграла свое дело

Два года назад женщина рассталась с мужем Максимом Говоровым из-за пьянства и систематических побоев. Бывшие супруги якобы смогли договориться о графике свиданий папы с сыном, но однажды мужчина решил иначе, говориться в сюжете ТСН.

Женщина не сдалась. Она обращалась в органы опеки, местные власти, полицию, которые не увидели в этом ничего плохого. Поэтому женщина обратилась в Верховный Суд, который постановил вернуть ребенка маме. Прошел год, и ничего не изменилось. В исполнительной службе лишь разводят руками, мол, не можем найти ни ребенка, ни виновника.

Журналистам начальник отдела исполнительной службы в Новой Ушице и его единственный работник Вадим Пуказ, который должен был выполнить решение суда еще год назад, заявляет, что "на данном этапе" не должен устанавливать местонахождение ребенка. На какие-либо вопросы он отвечать отказывается и просто убегает, закрываясь в собственном кабинете.

Одна из лучших адвокатов по семейным делам Екатерина Маличенко указывает, что исполнительная служба не работает ни только в Новой Ушице. По ее словам, такая ситуация сейчас по всей Украине. "Вы не представляете, какое количество времени я провожу и сколько пишу, чтобы представитель исполнительной службы выехал", – делится защитница.

Реклама

Впрочем, после визита журналистов Вадим Пуказ все же навестил дом, в котором находится ребенок. Чиновник, в частности, постучался в дверь, а когда ему не открыли – оставил бумажное предупреждение. После этого журналисты позвонили отцу Матвейка вместе с Пуказом. В итоге на вопрос о том, отказывается ли Говоров выполнять решение суда, мужчина ответил: "Я не буду с вами разговаривать", после чего добавил: "Я не вам, Николаевич".

Екатерина Говорова продолжает ходить к дому, где экс-муж удерживает ее сына. И получает постоянные оскорбления и угрозы. Потерпевшая уверяет, что неоднократно слышала, как ребенок плачет за дверью и зовет маму.

Читайте также"Сложная семейная ситуация": отец похищенного мальчика в Богдановке объяснил свой поступок

Ранее Главред писал, что на Киевщине отец похитил ребенка и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Как рассказала крестная мальчика, мужчина заранее организовал похищение ребенка. Женщина уверена, что пребывание ребенка с отцом опасно.