На Киевщине оккупанты РФ снарядом разрушили частный дом: погибли три человека

/ Facebook/MNSKOB

В городе Бородянка Киевской области в результате попадания снаряда оккупантов в частный дом, погибли три человека.

Как рассказали в ГСЧС в Киевской области, сообщение о попадании снаряда в частный жилой дом в пгт. Бородянка на ул. Центральной поступило спасателям в 13:38.

"По прибытии установлено, что в результате попадания снаряда здание полностью уничтожено, 1 женщина погибла на месте происшествия", - отмечается в сообщении.

По информации, в подвальном помещении могут находиться еще люди. При проведении поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших людей.

/ Facebook/MNSKOB

/ Facebook/MNSKOB

Напомним, ранее сообщалось, что полномасштабное вторжение России в Украину уже привело к гибели 198 людей, среди них — трое детей.

"По оперативным данным, от рук захватчиков имеем 198 погибших, из них — 3 детей, 1115 раненых, среди которых 33 ребенка", - написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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