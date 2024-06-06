На Киевщине власть и правоохранители улучшат координацию совместной работы

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Киевская ОВА / пресс-служба

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко призвал правоохранителей к усилению координации совместной работы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, люди ожидают от власти активизации антикоррупционных мероприятий на всех уровнях. Ведь сегодня в обществе очень большой запрос на справедливость и прозрачность. Особое внимание Кравченко обратил на необходимость обеспечения открытости тендерных закупок.

"Вместе с правоохранителями продолжаем детальный анализ тендеров громад, районов, структурных подразделений администрации. Прежде всего, по восстановлению жилья, разрушенного российскими оккупантами. Проекты, которые реализуются, должны соответствовать требованиям времени. Четкое обоснование, эффективное использование средств, никакого завышения цен на материалы, товары и услуги. Это главное требование эффективного и качественного восстановления", - написал он. видео дня

Другой общей задачей власти и правоохранителей Руслан Кравченко видит наполнение бюджета благодаря совершенствованию мер, которые предотвращают незаконное уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей.

Напомним, в мае этого года Киевская ОГА разорвала договоры с подрядчиками, которые срывают графики восстановления объектов.

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