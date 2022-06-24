На Луганщине оккупанты ракетой взорвали на мелкие куски свою систему ПВО / Скриншот из видео

На Луганщине, во временно оккупированном боевиками "ЛНР" и российскими военными городе Алчевске, случился очередной конфуз со взрывом. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

В ролике видно, как система противовоздушной обороны оккупантов неправильно сработала и перехватила собственную ракету. То есть ракета ПВО после запуска сменила траекторию и упала на землю, вызвал мощнейший взрыв.

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Напомним, ранее русские оккупанты так неудачно запустили ракету "Точка-У" над Алчевском, что она сразу же разлетелась на куски. Такое в мессенджере Telegram опубликовал известный журналист Андрей Цаплиенко.

"Российская "Точка У" взрывается над Алчевском. После неудачного пуска рассыпается на части. За первым пуском сразу идет старт второй ОТР в сторону Северодонецка или Лисичанская", – написал он.

До того в Алчевске местные оккупационные "власти" снова угодили в конфуз.

Как говорят местные жители, "власти" в качестве "дедов-героев СССР" разместили на специальном стенде фотографии голливудских звезд – Эштона Катчера в образе матроса и Джонни Деппа в образе армейского офицера.

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