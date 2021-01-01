На Львовщине десятки лыжников оказались в ловушке из-за поломки подъемника / УНИАН

1 января на горнолыжном курорте в селе Славское Сколевского района произошло ЧП – вышла из строя трансформаторная подстанция, в результате чего произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога).

Работники объекта принимают меры по подключению электрогенератора, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, они узнали о происшествии в 13:35, а в 14:20 горно-спасательные подразделения начали работы по снятию туристов с кресельного подъемника. Всего на подъемнике находится около 70 человек. Температура воздуха 1 градус тепла.

В ГСЧС уточнили, что для спасения туристов привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники.

Дополнительно направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники из города Дрогобыч.

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