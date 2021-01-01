На Львовщине десятки лыжников оказались в ловушке из-за поломки подъемника

Всего на подъемнике находится около 70 человек. Температура воздуха 1 градус тепла.
1 января на горнолыжном курорте в селе Славское Сколевского района произошло ЧП – вышла из строя трансформаторная подстанция, в результате чего произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога).
Работники объекта принимают меры по подключению электрогенератора, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, они узнали о происшествии в 13:35, а в 14:20 горно-спасательные подразделения начали работы по снятию туристов с кресельного подъемника. Всего на подъемнике находится около 70 человек. Температура воздуха 1 градус тепла.
В ГСЧС уточнили, что для спасения туристов привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники.
Дополнительно направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники из города Дрогобыч.
Читайте такжеСерьезные минусы: синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозыЧП на горнолыжном курорте в Славском - о чем сообщалось ранее:
- 18 января на канатной дороге на горнолыжном курорте Славское произошло ЧП с туристами, среди которых находились дети.
- По информации, канатная дорога с 32 туристами внезапно остановилась из-за неисправности, люди зависли в воздухе, некоторые находились на высоте 20 метров.
- Все они провели в состоянии страха около двух часов, пока их не сняли спасатели.