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На Львовщине массовое отравление детей неизвестным веществом

12 декабря 2021, 22:54
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Все пострадавшие были на хоккее.

отравление, ребенок
Все дети были на хоккее / скриншот

В Новояворовске Львовской области неизвестным веществом отравились сразу 10 детей. Все они были на хоккейном матче. Четверо несовершеннолетних госпитализированы.

Как сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Telegram, это случилось накануне, 11 декабря около 21:00.

"Все пострадавшие днем ​​находились на хоккейном матче на "Ледовой арене" в г. Новояворовске по ул. Шевченко, 5", - сказано в сообщении.

Медики поставили детям предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом.

В полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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Напомним, недавно в одной из школ Вышгородского района близ Киева прямо во время уроков случился ужасный инцидент. У восьми школьниц резко ухудшилось самочувствие. К ним пришлось вызывать "скорую". В итоге выяснилось, что девочки отравились.

Двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью. Ничего не заподозрив они принесли их в класс.

Затем им вздумалось перелить жидкость в другую емкость, во время чего она и разлились на парту. В классе поднялся резкий запах спирта.

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