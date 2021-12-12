На Львовщине массовое отравление детей неизвестным веществом

Все пострадавшие были на хоккее.
В Новояворовске Львовской области неизвестным веществом отравились сразу 10 детей. Все они были на хоккейном матче. Четверо несовершеннолетних госпитализированы.
Как сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Telegram, это случилось накануне, 11 декабря около 21:00.
"Все пострадавшие днем находились на хоккейном матче на "Ледовой арене" в г. Новояворовске по ул. Шевченко, 5", - сказано в сообщении.
Медики поставили детям предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом.
В полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, недавно в одной из школ Вышгородского района близ Киева прямо во время уроков случился ужасный инцидент. У восьми школьниц резко ухудшилось самочувствие. К ним пришлось вызывать "скорую". В итоге выяснилось, что девочки отравились.
Двое восьмиклассников нашли на свалке бутылочки с жидкостью. Ничего не заподозрив они принесли их в класс.
Затем им вздумалось перелить жидкость в другую емкость, во время чего она и разлились на парту. В классе поднялся резкий запах спирта.
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