На Львовщине на базе отдыха нашли убитыми мать с двумя дочерьми

Во Львовской области найдены убитыми женщина и ее двоих дочерей / lv.npu.gov.ua

В одном из сел Старосамборского района Львовской области на территории комплекса отдыха нашли мертвыми 36-летнюю женщину и ее двух дочек, которым было 5 и 9 лет.

Женщина и девочки получили огнестрельные ранения, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

По предварительным выводам правоохранителей, мать убила девочек из охотничьего ружья, а потом покончила с собой – выстрелила в себя из того же оружия.

"...29 сентября около 22:30 женщина… сделала два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия", – отметили в полиции.

Трагедия произошла в селе Великая Волосянка в одном из домов базы отдыха Каскад, сообщает zaxid.net. Издание выяснило, что найдены убитыми 36-летняя Юлиана Л. – дочь владельцев базы отдыха, и ее дети.

Журналисты добавили, что женщина была разведена и постоянно жила с дочерьми на базе отдыха.

В Facebook есть аккаунт базы отдыха под названием Каскад. В аккаунте говорится, что Каскад – это эко-усадьба с большой обустроенной территорией, и отдых в ней возможен на протяжении всего года.