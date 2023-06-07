"На очереди 2 опасных болезни": ученый рассказал об угрозе после подрыва Каховской ГЭС

По словам Михаила Яцюка, рыба и остатки биоорганизмов попали на пойму.

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В Херсоне спасают людей после подрыва на ГЭС / Коллаж Главред, фото УНИАН

Директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцю рассказал, что из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС появился очень высокий риск распространения инфекционных заболеваний.

"Вода, которая сошла с водохранилища - она напиталась химическим и токсичным загрязнением, тяжелыми металлами. Эти площади с экологической точки зрения загрязнены. Уровень загрязнения можно будет определить путем лабораторного мониторинга после того, как вода сойдет. Есть много средств для очистки, но нужно понимать, что там активная зона боевых действий и есть проблемы с доступом. Есть еще одна огромная проблема - загрязняются подземные воды, потребляемые местным населением", - рассказал Михаил Яцюк.

По его словам, есть высокая вероятность того, что урожай на затопленных и подтопленных территориях тоже уже загрязнен.

Кроме этого специалист обращает внимание на то, что следствием подрыва дамбы может быть загрязнение Черного моря, в том числе - вблизи Одессы.

"Из водохранилища уже вытекло 2,5 миллиарда кубических метров воды, в ближайшие дни будет еще утекать. То есть будет загрязнение Черного моря. Учитывая направление движения, будет загрязняться Одесское Причерноморье. Мы это увидим визуально. Однозначно будет загрязнение нефтепродуктами, это значит, что будут соответствующие пятна. Но есть и группа тяжелых металлов, токсичных веществ, которые визуально увидеть невозможно только во время лабораторного исследования", — говорит Михаил Яцюк, пишет ТСН.

По словам Михаила Яцюка, рыба и остатки биоорганизмов попали на пойму.

"Сейчас может начаться процесс гниения, токсикации. Это уже не первичное, а вторичное загрязнение", - уточняет он.

О рисках возникновения инфекционных болезней Михаил Яцюк говорит, что они крайне высоки.

"Риск возникновения инфекционных болезней очень высок. Дело в том, что сейчас для этого очень благоприятная ситуация из-за температуры воздуха, жара. Очень быстро могут распространиться холера, ротавирусы, гепатит А. Все это вполне вероятно. Первое, что необходимо сделать – обеспечить население питьевой водой, Если граждане будут использовать местные источники воды, то риски возрастают в разы", - рекомендует Яцюк.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

В Укргидроэнерго утром 7 июня сообщили, что вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду. Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки воды.

Смотрите видео о том, какую катастрофу создала Россия из-за подрыва Каховской ГЭС:

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