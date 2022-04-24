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На Пасху оккупанты обстреляли Харьков, много погибших и раненых

24 апреля 2022, 21:59

По предварительным данным в Харькове 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок.

Харьков, война
Война в Украине / Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты в пасхальную ночь нанесли удары по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова.

В результате ранены трое человек.

Также он рассказал, что днем враг обстреливал Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок:

  • Чугуев - 6,
  • Малиновка - 5,
  • Золочев - 1.
  • В Харькове и Чугуеве 2 человека погибли.

"Всю прошлую ночь и сегодняшний день Национальная полиция патрулировала в усиленном режиме, следя за ситуацией. Уверен, принятые меры значительно снизили риски для гражданских. Благодарен всем жителям Харьковщины, воздержавшимся от посещения храмов этой Пасхи. А также духовенству за понимание ситуации и взвешенное решение не проводить ночных богослужений", - отметил Синегубов.

Также он отметил необходимость не пренебрегать сигналами воздушной опасности и призвал жителей области без необходимости не выходить на улицу.

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Планы России по захвату Харькова

Президент Владимир Зеленский заявлял о том, что РФ концентрирует серьезное количество войск и военной техники в направлении Донбасса и Харькова. Впрочем, в Киеве знают о намерениях россиян. Для того, чтобы остановить Россию, нужно усиливать санкции.

В Минобороны заявляли, что российские захватчики пытаются усилить свои резервы и организовать наступление на Донбасс с целью оккупации всех районов Донецкой и Луганской областей. Также они могут попытаться взять под контроль и Харьков. Однако у врага нет для этого ресурсов.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что российские оккупанты планируют продвинуться в направлении Харькова. Западным партнерам Украины следует предоставить серьезную поддержку для того, чтобы ВСУ смогли остановить оккупантов.

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