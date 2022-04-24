На Пасху оккупанты обстреляли Харьков, много погибших и раненых

По предварительным данным в Харькове 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты в пасхальную ночь нанесли удары по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова.
В результате ранены трое человек.
Также он рассказал, что днем враг обстреливал Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок:
- Чугуев - 6,
- Малиновка - 5,
- Золочев - 1.
- В Харькове и Чугуеве 2 человека погибли.
"Всю прошлую ночь и сегодняшний день Национальная полиция патрулировала в усиленном режиме, следя за ситуацией. Уверен, принятые меры значительно снизили риски для гражданских. Благодарен всем жителям Харьковщины, воздержавшимся от посещения храмов этой Пасхи. А также духовенству за понимание ситуации и взвешенное решение не проводить ночных богослужений", - отметил Синегубов.
Также он отметил необходимость не пренебрегать сигналами воздушной опасности и призвал жителей области без необходимости не выходить на улицу.
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Планы России по захвату Харькова
Президент Владимир Зеленский заявлял о том, что РФ концентрирует серьезное количество войск и военной техники в направлении Донбасса и Харькова. Впрочем, в Киеве знают о намерениях россиян. Для того, чтобы остановить Россию, нужно усиливать санкции.
В Минобороны заявляли, что российские захватчики пытаются усилить свои резервы и организовать наступление на Донбасс с целью оккупации всех районов Донецкой и Луганской областей. Также они могут попытаться взять под контроль и Харьков. Однако у врага нет для этого ресурсов.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что российские оккупанты планируют продвинуться в направлении Харькова. Западным партнерам Украины следует предоставить серьезную поддержку для того, чтобы ВСУ смогли остановить оккупантов.
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