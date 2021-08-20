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На сессии Европейского молодежного парламента в Украине впервые рассматривали проблемы пиратства

20 августа 2021, 19:35

Молодежь впервые рассматривала проблемы пиратства на сессии Европейского молодежного парламента в Украине.

Инициатива "Чистое небо" стала партнером Европейского молодежного парламента в Украине (ЕМП Украина) и способствовала привлечению молодежи к поиску решений для уменьшения пиратства. На национальной сессии ЕМП, проходившей в конце июля 2021, молодые участники представили рекомендации для улучшения защиты интеллектуальной собственности на уровне европейских государств.

Главной задачей молодых людей на сессиях ЕМП является разработка предложений и идей для решения острых проблем современной Европы. На этот раз сессия собрала делегатов из более чем 15 стран ЕС. Среди восьми различных рабочих групп (комитетов) мероприятия одна была посвящена кибербезопасности и защите авторских прав, которую включили в мероприятие ЕМП впервые.

"Как в Украине, так и в других странах, среди большинства людей еще недостаточно понимания необходимости поддержки легального контента, существуют сложности с государственными механизмами, которые защищают авторские права. Но одновременно вдохновляет, что при правильном объяснении этой проблематики молодежь легко присоединяется и отстаивает ценность борьбы с пиратством. Ее актуализация среди молодежи бесспорно очень важна, и национальная сессия ЕМП, где успешно прошел комитет по этой тематике, подтвердила это", — рассказал Виталий Кошицкий, президент ЕМП Украина.

Согласно формату участники выбирали темы по собственному желанию, и примечательно, что среди молодых людей, которые заинтересовались борьбой с пиратством, большинство оказалось авторами своих произведений. Аналогичная ситуация и на большом медиарынке, где в первую очередь правообладатели больше осознают важность защиты интеллектуальной собственности для креативной индустрии и двигают это направление.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы "Чистое небо", комментирует: "Мы всегда готовы поддержать проекты, имеющие целью актуализировать проблему незаконного использования контента. А работать с молодым поколением в этом направлении имеет особый смысл, ведь менять отношение к пиратству среди молодежи означает формировать успешное будущее для украинской медийной сферы. Мы уже проводили конкурс для молодежи на тему борьбы с пиратством, и я надеюсь на дальнейшие образовательные и креативные проекты с этой аудиторией. Мы рады сотрудничать с ЕМП Украина, поскольку среди участников организации — прогрессивная молодежь, для которой важно добросовестное использование контента, и которая сможет положительно повлиять на сверстников".

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По результатам работы комитета участники предложили ряд решений, которые были утверждены делегатами. Среди прочего, это проведение масштабной государственной медиакампании для повышения осведомленности по поводу нелегального использования контента. Предложение для Европейской Комиссии — сосредоточиться на защите интеллектуальной собственности в странах с наиболее частыми ее нарушениями. Увеличение штрафов за незаконное распространение контента. Также молодые люди выразили надежду, что государства введут автономную систему отслеживания лиц, распространяющих пиратский контент, до 2030 года.

Дополнительно: ОC "Инициатива Чистое небо" является некоммерческим и неприбыльным объединением, созданным с целью развития легального аудиовизуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими пиратский контент. Инициатива насчитывает 20 компаний членов и партнеров, среди которых компании 1+1 media, StarLightMedia, Smartsolutions Law Group, Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), Gemius, Getty Images, Publicis Group, Viasat, "Киевстар ТВ", Индустриальный телевизионный комитет (ИТК), Recreativ, ассоциация ЕМА и другие.

"Европейский молодежный парламент Украины" ("ЕМП Украина") — международная молодежная политически и религиозно нейтральная образовательная некоммерческая организация, которая поощряет украинскую молодежь к активному участию в общественной и культурной жизни. ЕМП Украина представляет один из 39 национальных комитетов международного Европейского молодежного парламента.

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пиратство
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