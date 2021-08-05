На Тернопольщине вспышка дельта-штамма COVID: откуда завозят вирус

На Тернопольщине обнаружили более 50 случаев дельта-штамма / Daniel Foster / flickr.com/

В Тернопольской области медработники подтвердили 52 новых случая заражения дельта-штаммом коронавируса. В область новый штамм завезли из России, Британии и Индонезии, заявили в пресс-службе Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней.

"Специалистами лаборатории проведено исследование биоматериала, с помощью тест-системы для определения наличия восьми мутаций коронавируса. 4 августа с референс-лаборатории получили положительные результаты тестирования образцов биоматериала и подтвержденный штамм коронавируса "Дельта", - рассказали в центре контроля и профилактики болезней.

Согласно лабораторным результатам, медики обнаружили в 94 положительных образцах 52 случая заражения "индийским" штаммом.

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"Из этих 52 образцов большинство лиц были приезжими из-за рубежа, в частности из России, Великобритании и стран Индонезии, а также контактные лица. Ожидаемо, что "Дельта" постепенно распространится в пределах области", - подчеркнули в центре контроля и профилактики болезней.

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