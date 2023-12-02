На ЗАЭС оборвалась электрика: сообщается об угрозе радиационной безопасности

Запорожская АЭС погрузилась в полный блекаут.

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На ЗАЭС оборвалась электрика: сообщается об угрозе радиационной юезопасности / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ночь с 1 на 2 декабря на Запорожской АЭС произошел полный блекаут. Есть угроза радиационной безопасности. Об этом сообщили в Энергоатоме.

Вечером 1 декабря оборвались линииэлектропередач "Запорожская ТЕЦ - феросплавная" напряжением в 330 кВ, которая снабжала станцию с украинской энергосистемы.

В 02:31 ночи во время воздушной тревоги была таже обесточена последняя линия "Запорожская АЕС - Днепровская" напряжением 750 кВ.

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В связи с полным блекаутом ЗАЭС автоматически перешла на снабжение потребностей от 20 дизельгенераторов, 8 из которых были оставлены в работе.

Угроза радиационной безопасности

В Энергоатоме объяснили, что самый большой угрозой в таких ситуациях является один из блоков, который россияне использовали без лицензии.

"Наибольшая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии. Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок требует срочного перевода в холодное состояние", - сообщили в ведомстве.

Также в Энергоатоме рассказали, что сегодня, 2 декабря, украинским специалистам удалось восстановить связь с украинской энергосистемой и возобновить работу линии электропередач напряжением 750 кВ.

"Очередной блекаут создает угрозу ядерной и радиационной безопасности", - резюмировали в пресс-службе.

Обесточивание ЗАЭС / скриншот

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Напомним, на Запорожской атомной электростанции произошла серия опасных инцидентов, связанных с некомпетентностью российского персонала и действиями оккупационных сил. Эти инциденты, по словам руководства станции, создают угрозу для ядерной безопасности. Об этом сообщил Энергоатом в четверг 16 ноября.

Также есть догадки, что агрессор Россия может создать условия, которые приведут к ядерному инциденту после возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева. Ситуация на ЗАЭС уникальна, поскольку сегодня нет ни международного опыта, ни протоколов, предусматривающих запуск работы атомной электростанции после вооруженных конфликтов. Нужно провести международную инспекцию станции, чтобы проверить, насколько безопасно возвращать ее в эксплуатацию. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

О ситуации на ЗАЭС высказался также Кирилл Буданов. По его словам, страна-оккупант Россия хотела создать техногенную катастрофу на захваченной Запорожской атомной электростанции. Оккупанты планировали провести искусственную перезагрузку системы и контролируемый выброс радиации. Такая ситуация привела бы к реальной ядерной катастрофе. Сейчас кризисный момент уже пройден.

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