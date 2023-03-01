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На Закарпатье 20-летняя вышла замуж и забеременела от 60-летнего переселенца из Мариуполя

1 марта 2023, 11:21
По словами девушки, чувства к мужчине (который приехал из Мариуполя с осколочным ранением плеча), зародились очень быстро.
Закарпатье, кольца
Моника Кадар и Павел Гладковский / фото ua.depositphotos.com

20-летняя жительница Хуста (Закарпатье) Моника Кадар приютила у себя 60-летнего переселенца Павла Гладковского из Мариуполя, а потом влюбилась в него, вышла замуж и забеременела. Об этом пишет местное издание "Карпатский объектив".

"Дом, в котором жил, стерт с лица земли. Возвращаться мне некуда. Жил один, потому что жена умерла от рака семь лет назад, а взрослая дочь живет в Испании. Она, к слову, на 17 лет старше Моники. Ей 36. Я уже давно имею двух внуков. В городе, в котором прошла большая часть моей жизни, меня больше ничего не держит. Итак, я рад, что теперь пустил корни на Закарпатье впоследствии вышла за него замуж", ‒ сказал мужчина

По словами Моники, чувства к Павлу (который приехал из Мариуполя с осколочным ранением плеча) начали зарождаться в первые минуты общения с ним.

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"Павел помогал мне во всем. И относился, как отец к дочери. Но потом в один миг все изменилось. Я сильно поссорилась с братом по телефону и он взялся меня успокаивать. Тогда мы впервые поцеловались. А дальше все пошло-поехало. Через месяц после этого мы расписались. Свадьбу не делали, просто оформили отношения. Даже фото на память у нас нет! Сейчас война, не до празднований ни мне, ни Павлу. Но праздник на нашей улице будет, просто немного позже. Когда родится наш первенец, которого, собственно, и ждем", – рассказала она.

Друзья и родные Моники на ее брак отреагировали с недопониманием. Мать девушки даже не приехала на роспись. И два месяца они не общались. Но, по словам девушки, отношения постепенно налаживаются

"Брат тоже не в восторге, но сказал, что это мой выбор и моя жизнь. Просто просил хорошо подумать. А вот подруги отвернулись. Сначала думали, что я отца отыскала и он живет у меня, но потом были и насмешки, мол, дедушку себе нашла. Но я не обижаюсь. В жизни никогда и не ждала богатого принца на белом Мерседесе. Своим Павлом очень довольна, потому что он нежный, внимательный, чуткий и добрый. Верю, что мы проживем вместе долгую и счастливую жизнь и что все у нас всегда будет хорошо", – подытожила Моника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что двое военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ – Александр и Елена ‒ решили связать себя узами брака на второй день начала полномасштабной российской военной агрессии.

Парень сделал девушке предложение и подарил ей "обручальное кольцо", которое сделано из куска проволоки.

До того сообщалось о том, что на Волыни мать и дочь – Наталья и Вероника Попозогло – вместе пошли защищать Украину от российских оккупантов и теперь служат в 100-й бригаде территориальной обороны области.

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новости Мариуполя новости Закарпатья война России и Украины
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