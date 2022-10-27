"Украинская Жанна Д'Арк" и снайпер ВСУ Евгения Эмеральд объявила о своей беременности

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото instagram.com/emerald.evgeniya

Известная украинская военнослужащая, снайпер ВСУ Евгения Эмеральд 27 октября в Instagram поделилась с подписчиками радостной новостью о своей беременности.

"У меня под сердцем ребеночек. Я так долго не решалась сказать. Беременная снайпер – прямо сюр какой-то. Так получилось, что на этой войне от любви двух военных зародилась новая душа. Будущий защитник или защитница Украины. И это была единственная причина, почему в середине сентября я покинула боевой фронт и перешла в тыловой фронт", ‒ написала она.

По словам Эмеральд, по понятным причинам, ей приходилось скрывать свое "интересное положение" от супруга и командиров. Но потом ее замучил тяжелый токсикоз.

Напомним, ранее Евгения Эмеральд вышла замуж. Ее избранник - Евгений Стипанюк. Пара познакомилась на войне.

Военные поженились 14 октября - в День защитников и защитниц Украины.

До того экс-депутат парламента Норвегии Сандра Андерсен Эйра приехала в Украину, чтобы сражаться с российскими оккупантами. Девушка говорила, что взять в руки оружие ее побудил моральный долг.

Бывший пехотинец Королевского английского полка Си Си Джей Дартон прибыл в Украину, чтобы помочь украинским защитникам с разминированием на линии фронта. У ВСУ не хватает людей для работы в этой области, поэтому Дартон и пришел на помощь. Свою работу он воспринимает как "опасную игру".

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