На Закарпатье в страшной аварии заживо сгорели патрульный, военный и две девушки 17 и 18 лет

На Закарпатье в страшной аварии заживо сгорели полицейский, военный и две девушки 17 и 18 лет / Нацполиция

В селе Великие Лучки на трассе Мукачево-Чоп 15 октября около четырех часов утра столкнулись легковой автомобиль и эвакуатор. В результате ДТП заживо сгорели 4 человека.

Как сообщили в Нацполиции Закарпатской области, следствие выяснило, что автомобиль Renault врезался в эвакуатор - он забирал автомобиль, поскольку на этом месте несколько часов назад уже произошла авария. Сразу после столкновения легковой автомобиль загорелся. Пожар ликвидировали работники ГСЧС.

На месте ДТП в автомобиле заживо сгорели 4 человека. Их лица уже установили. За рулем авто был сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области. Также в аварии погибли пассажиры легковушки — военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Все они были жителями города Чоп Закарпатской области.

В МВД Украины уточнили, что погиб 21-летний лейтенант полиции Игорь Марчишак. Он работал в полиции с 2017 года.

В аварии пострадал и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали.

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В полиции открыли производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек). Продолжается следствие.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Калуше: мотоциклист сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварииРанее сообщалось, на Закарпатье автомобиль Renault Logan врезался в эвакуатор ГАЗель. В результате аварии погибли четыре человека. ДТП произошло 15 октября в селе Великие Лучки. Эвакуатор, с которым столкнулся Renault, был припаркован на автодороге, а в салоне находился водитель. Вследствие ДТП погибли 4 человека: водитель и 3 пассажира автомобиля Renault Logan.