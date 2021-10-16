УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Закарпатье в страшной аварии заживо сгорели патрульный, военный и две девушки 17 и 18 лет

16 октября 2021, 09:26

Сразу после столкновения легковой автомобиль загорелся, люди выбраться из него не успели.

На Закарпатье в страшной аварии заживо сгорели полицейский, военный и две девушки 17 и 18 лет / Нацполиция

В селе Великие Лучки на трассе Мукачево-Чоп 15 октября около четырех часов утра столкнулись легковой автомобиль и эвакуатор. В результате ДТП заживо сгорели 4 человека.

Как сообщили в Нацполиции Закарпатской области, следствие выяснило, что автомобиль Renault врезался в эвакуатор - он забирал автомобиль, поскольку на этом месте несколько часов назад уже произошла авария. Сразу после столкновения легковой автомобиль загорелся. Пожар ликвидировали работники ГСЧС.

На месте ДТП в автомобиле заживо сгорели 4 человека. Их лица уже установили. За рулем авто был сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области. Также в аварии погибли пассажиры легковушки — военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Все они были жителями города Чоп Закарпатской области.

В МВД Украины уточнили, что погиб 21-летний лейтенант полиции Игорь Марчишак. Он работал в полиции с 2017 года.

В аварии пострадал и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали.

Реклама

В полиции открыли производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек). Продолжается следствие.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Калуше: мотоциклист сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварииРанее сообщалось, на Закарпатье автомобиль Renault Logan врезался в эвакуатор ГАЗель. В результате аварии погибли четыре человека. ДТП произошло 15 октября в селе Великие Лучки. Эвакуатор, с которым столкнулся Renault, был припаркован на автодороге, а в салоне находился водитель. Вследствие ДТП погибли 4 человека: водитель и 3 пассажира автомобиля Renault Logan.

viber
ДТП новости Закарпатья
Сейчас вы просматриваете новость «На Закарпатье в страшной аварии заживо сгорели патрульный, военный и две девушки 17 и 18 лет». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиакаАстролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиака В Херсонской области с 15 октября вводят "красную" зону карантинаВ Херсонской области с 15 октября вводят "красную" зону карантина Сваты возвращаются: появился трейлер 7 сезонаСваты возвращаются: появился трейлер 7 сезона В Карпатах бушует настоящая зима – с морозом и снегом: фото с популярных украинских курортовВ Карпатах бушует настоящая зима – с морозом и снегом: фото с популярных украинских курортов Без теста или COVID-сертификата не уедешь: Укрзализныця изменила правила перевозки пассажировБез теста или COVID-сертификата не уедешь: Укрзализныця изменила правила перевозки пассажиров

Последние новости

09:44

В США временно перестали делать подросткам прививки вакциной Moderna: в чем причина

09:26

На Закарпатье в страшной аварии заживо сгорели патрульный, военный и две девушки 17 и 18 лет

09:19

Гороскоп на 16 октября 2021 для всех знаков Зодиака: ошибки прошлого или проверка на прочность Видео

09:12

Значение имени Денис: судьба, характер и совместимость

08:43

"У нас будет 10 сложных дней": в СНБО рассказали, когда ждать начала пика новой волны коронавируса Видео

Реклама
08:24

Коронавирус в Украине 16 октября: за сутки выявили почти 13 тыс. новых зараженных COVID-19

07:52

В США заявили, что вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от последствий коронавируса Видео

07:45

Крах империи: возможен ли дефолт США мнение

07:21

Путин нервничает из-за Северного потока-2, его шантаж не работает - Витренко

07:10

Синоптики пообещали украинцам на выходные солнце и заморозки

06:29

Путь к злоупотреблениям и протестам, или Что не так с вакцинацией педагогов мнение

06:02

Самые модные женские сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Фото

05:28

Ученые рассказали, что нужно есть для снижения холестерина в теле

05:02

Твердый и жидкий шампунь: трихолог объяснила, какое средство лучше Видео

04:41

Раскрыты уникальные свойства тыквенных семечек: польза удивительная

04:18

Ученые поведали, как пить антибиотики без вреда для здоровья

03:50

Живите без ограничений: список продуктов, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

03:26

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день Видео

02:40

В Минцифры ответили, почему еМалятко так часто "ломается" Видео

02:07

День Босса 2021 в Украине – поздравления и прикольные картинки

Реклама
01:44

Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду Видео

01:15

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

00:51

Ученые изобрели лекарство от поздних стадий рака: препарат уничтожил множественные опухоли

15 октября, пятница
23:59

Рfizer и BioNTech хотят вакцинировать детей: компании запросили лицензию Видео

23:57

Гастроэнтеролог пояснила, на какие болезни может указывать изжога

23:46

В Украину едет глава Пентагона: опубликован план визита

23:22

Как с иголки: в Украине появилось совершенно "новое село" Видео

23:03

У Зеленского оценили возможность отставки министра обороны

22:39

"Документ совершенно секретный": Данилов раскрыл детали Плана обороны Украины Видео

22:25

Цифра шокирующая: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса Видео

22:08

Экс-министр экологии отказался от 2 лицензий на добычу недр: СНБО взялся за охрану окружающей среды Видео

21:57

Как жить дольше: три продукта, которые снизят риск преждевременной смерти Видео

21:45

Данилов рассказал о двух важных стратегиях, которые сегодня утвердили

21:06

Российских супермаркетов в Украине не будет - СНБО Видео

21:02

СНБО призвал Кабмин немедленно оценить работу одного из министерств Видео

20:44

Названа причина сложных пробуждений зимой: дело в здоровье Видео

20:37

В СНБО рассказали о госизмене и отчитались о выполнении санкций по контрабандистам Видео

20:12

Украина ввела санкции против 237 человек - Данилов Видео

20:05

СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины Видео

19:57

Нас ждёт "веселая" зима мнение

Реклама
19:40

"Это дело двух звонков": Арестович составил план во возвращению Донбасса Видео

19:20

"Замерзают уши": пациенты жалуются на жуткие условия в больнице Харькова

19:12

Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат

19:10

Невакцинированные учителя могут работать: Ляшко раскрыл главный секрет Видео

19:05

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

18:37

Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Видео

18:33

Выкручивали уши и ужасно избивали: запорожские патрульные жутко издевались над задержанным

18:21

"Танцевать он не может": Евгения Власова рассказала о состоянии партнера по "Танцам" после ДТП Видео

18:08

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

17:59

Британский депутат-консерватор скончался после нападения

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять