На Житомирщине рухнул дельтаплан, есть жертва: названа вероятная причина ЧП

На Житомирщине упал дельтаплан, погиб пилот / Скриншот с t.me/dsns_telegram

В пятницу утром, 11 сентября, между поселком городского типа Народичи и селом Яжберень Житомирской области на поле упал дельтаплан, погиб пилот.

Спасатели узнали о крушении дельтаплана в 08:23, говорится в Telegram-канале ДСНС України.

По предварительным сведениям, летательный аппарат рухнул из-за того, что пилот не справился с управление.

"... дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал, и мужчина погиб…", – привели предварительные данные в ГСЧС.

Напомним, в конце июля 2019 года в селе Погореловка (находится под Черновцами) на приусадебный участок упал дельтаплан, в котором находились двое мужчин. В результате крушения дельтаплана никто не погиб, мужчины попали в больницу.