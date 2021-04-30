Набсовет Нафтогаза принял решение уйти в отставку

Прекращение полномочий Набсовета вступит в силу 14 мая 2021 года.
Наблюдательный совет государственной компании Нафтогаз принял решение уйти в отставку после того, как было принято решение об увольнении главы правления компании Андрея Коболева и назначении главой НАК Юрия Витренко. Члены Набсовета провели встречу новым руководителем , после чего было советом было принято решение о невозможность в дальнейшем выполнять свои полномочия. Решение вступит в силу 14 мая.
"Сегодня все члены набсовета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наблюдательного совета. Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021", - указано в сообщении пресс-службы Нафтогаза.
Отмечается, что после восстановления полномочий Набсовета, было проведено внеочередное заседание по вопросам продолжения управления компанией с новым руководителем (Юрием Витренко, - ред.), после чего члены правления НАК Нафтогаз приняли решение о прекращении своих полномочий.Читайте такжеКонфликт в Нафтогазе: что будет с тарифами и какими проблемами грозит
"Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", - уточняется в заявлении компании.
Также подчеркивается, что в последующие 2 недели, пока решение не вступит в силу, Набсовет проведет работу над передачей полномочий и предоставит детальную информацию по данным вопросам акционеру компании.
Нафтогаз – новости
- Кабинет министров 28 апреля провел собрание акционеров НАК Нафтогаз Украины, по итогам которого работа наблюдательного совета и правления компании была признана неудовлетворительной. Было принято решение об отставке руководителя Нафтогаза Андрея Коболева.
- В Нафтогазе раскритиковали решение Кабмина и назвали его "юридической манипуляцией". Согласно позиции компании, общее собрание акционеров не может выдвигать предложений об увольнении или назначении руководителя Нафтогаза, так как это прерогатива Набсовета.
- Новым главой НАК Нафтогаз правительство назначило Юрия Витренко, который в 2018 году занимал пост исполнительного директора компании, и до недавнего времени был исполняющим обязанности министра энергетики.