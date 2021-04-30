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Набсовет Нафтогаза принял решение уйти в отставку

30 апреля 2021, 22:38

Прекращение полномочий Набсовета вступит в силу 14 мая 2021 года.

Нафтогаз вывеска
Набсовет Нафтогаза уходит в отставку после встречи с Витренко / УНИАН

Наблюдательный совет государственной компании Нафтогаз принял решение уйти в отставку после того, как было принято решение об увольнении главы правления компании Андрея Коболева и назначении главой НАК Юрия Витренко. Члены Набсовета провели встречу новым руководителем , после чего было советом было принято решение о невозможность в дальнейшем выполнять свои полномочия. Решение вступит в силу 14 мая.

"Сегодня все члены набсовета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наблюдательного совета. Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021", - указано в сообщении пресс-службы Нафтогаза.

Отмечается, что после восстановления полномочий Набсовета, было проведено внеочередное заседание по вопросам продолжения управления компанией с новым руководителем (Юрием Витренко, - ред.), после чего члены правления НАК Нафтогаз приняли решение о прекращении своих полномочий.Читайте такжеКонфликт в Нафтогазе: что будет с тарифами и какими проблемами грозит

"Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", - уточняется в заявлении компании.

Также подчеркивается, что в последующие 2 недели, пока решение не вступит в силу, Набсовет проведет работу над передачей полномочий и предоставит детальную информацию по данным вопросам акционеру компании.

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