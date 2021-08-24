Нация, которая уезжает: эксперт пояснил, как остановить трудовую миграцию из Украины

Как вернуть украинских трудовых мигрантов домой / Reuters

В современном цивилизованном мире главный ресурс – вовсе не нефть или другие природные ископаемые, и даже – не вода и еда, а люди. Именно поэтому развитые государства вкладывают внушительные средства в образование и создание новых рабочих мест.

А меж тем бедные и неуспешные страны своих граждан не жалуют и делают все, чтобы люди искали лучшей доли за рубежом. Украина, к сожалению, входит в число последних, хотя в течение последних лет в стране все же начали приниматься меры для борьбы с трудовой миграцией, однако пока не очень успешно, говорится в материале "24 канала".

По словам сооснователя и директора экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолия Амелиа, у страны должна появиться четкая цель – улучшить качество человеческого капитала. В частности, лолжна быть четкая программа и стимулы для талантливой молодежи получать хорошее образование, причем не обязательно в Украине.

"Если нет определенной политики, то ничего нет. Это в принципе про украинские кейс", – пояснил эксперт.

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Как отмечается в материале, украинские гастарбайтеры высоко ценятся в мире – они имеют репутацию трудолюбивых и неприхотливых людей, с которыми в основном нет проблем, а во многих сферах стран ЕС они вообще стали практически незаменимыми.

Так, например, во время пандемии COVID-19 вопрос возвращения украинских трудовых мигрантов на сезонные работы в Польшу обсуждался на высоком дипломатическом уровне. В свою очередь Финляндия направляла в Украину чартеры, чтобы отвести украинцев на северные фронты "битвы за урожай"

Напомним, по подсчетам специалистов, на сегодняшний день только в Польше работает почти 1,5 млн украинцев. Из них только треть платят налоги в Фонд социального страхования.