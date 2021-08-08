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Украинцы массово переезжают в Польшу: куда именно едут и почему

8 августа 2021, 19:27
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Граждане Украины активно оформляют вид на жительство в соседней Польше.

мигранты, трудовые мигранты
Украинцы выезжают в Польшу / prm.ua

В Польше более половины иностранцев, которые подали заявления на получение разрешений на длительное пребывание в стране, составили украинцы. В текущем году 277 тысячам наших соотечественников польские власти выдали разрешение на жительство.

Об этом сообщает Polskie Radio, ссылаясь на спикера Управления по делам иностранцев Польши Якуба Дудзяка.

При этом отмечается, что в Польшу переезжает украинская молодежь, которая ищет работу. Около 70% иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, - это лица в возрасте до 40 лет. Больше 25% - те, кому 40-59 лет.

Всего в стране вид на жительство имеет 500 тысяч иностранцев из стран ЕС:

  1. Граждан Украины - 277 тысяч человек
  2. Граждан Беларуси - 34 тысячи
  3. Граждан Германии - 20 тысяч
  4. Граждан России - 13 тысяч
  5. Граждан Вьетнама - 11 тысяч
  6. Граждан Индии - 10 500
  7. Граждан Грузии - 9 тысяч
  8. Граждан Италии - 8 500
  9. Граждан Китая - 6 500
  10. Граждан Великобритании - 6 500

"Иностранцы предпочитают селиться в регионах с большими городскими центрами, которые предлагают возможности работы или учебы. Наиболее популярны такие воеводства: Мазовецкое - 132 тыс. человек, Малопольское - 60 тыс., Великопольское - 46 500, Нижнесилезское - 40 500 и Силезское - 31 тыс", - указано в сообщении Управления по делам иностранцев.

Напомним, в Чехии предприниматели активно ищут на работу украинцев и поощряют высокими зарплатами. Обещают от 30 до 90 тысяч гривен в месяц. Больше всего чешские предприниматели нуждаются в разнорабочих на пищевых производствах, электриках и разнорабочих на складах.

Также ранее послы обнародовали данные по количеству украинцев в Польше и Чехии. Оказывается, за границей проживает и работает от трех до пяти миллионов украинцев. В Чехии проживает около 180 тысяч украинцев. И это количество составляет чуть ли не самое большое нацменьшинство в стране.

работа мигранты безработица Польша Украина
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