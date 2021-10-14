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Нацкорпус разжег огонь на Крещатике: центр Киева окутал дым

14 октября 2021, 16:57
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В центре столицы пылали разноцветные дымовые шашки.

Нацкорпус зажег огонь на Крещатике / Telegram

Сегодня, 14 октября, в центре Киева проходит Марш Нации, в котором принимают участие около 20 тысяч человек. Событие стало одним из крупнейших маршей за последние годы, традиционно проводимых националистами на Покров Пресвятой Богородицы.

Во время мероприятия Нацкорпус устроил огненный перформанс на Крещатике. Участники марша националистов зажгли фаеры. В результате весь центр Киева окутал дым.

В Сети появилось видео перформанса.

"Представители Нацкорпуса подожгли два чучела с табличками. После прогорания полиция погасила остатки огнетушителем", - указано в сообщении одного из Telegram-каналов.

После этого, часть марширующих направилась в сторону Офиса президента.

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Напомним, организаторами марша являются Национальный Корпус, Правый сектор, Движение ветеранов Украины Братство, общество будущего и другие организации. В 2020 году в марше на Покров приняли участие около 6 тыс. людей.

Как писал Главред, украинские военные получат денежное обеспечение и премии от государства. Соответствущий указ подписал глава государства Владимир Зеленский в четверг, 14 октября, по случаю сегодняшнего праздника.

Справка:

Ежегодно День защитника Украины отмечается 14 октября. В этом году праздник выпадает на четверг.

День защитника Украины был установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году как государственный праздник. Он призван почтить всех тех, кто защищает честь и территориальную целостность страны, и тех, кто погиб на фронте.

Дата праздника была выбрана не случайно. 14 октября – великий религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Именно Богоматерь считалась покровительницей украинского казачества.

В 2021 году Верховная Рада поддержала изменения в названии праздника на День защитников и защитниц Украины, чтобы почтить и женщин, которые несут воинскую службу.

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новости Киева марш День защитника
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