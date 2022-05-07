"Надеюсь, Украина победит Россию": 12-летний британец написал Зеленскому и получил ответ

Британский школьник Томас Кимберли написал письмо Зеленскому и получил ответ / Фото twitter.com/educationgovuk

12-летний британский школьник Томас Кимберли написал президенту Владимиру Зеленскому письмо со словами поддержки. Впоследствии мальчик неожиданно получил ответ от украинского лидера.

Томас положил письмо Зеленскому в гуманитарную помощь, которую собирали в школе юного британца, говорится в Twitter отдела образования в Англии.

Обращаясь к "лучшему президенту", Томас сказал, что "счастлив, что помогает" Украине. Мальчик также добавил, что надеется на то, что Украина "победит Россию" и что "Путин слишком боится говорить правду о войне".

Письмо Томаса Кимберли Зеленскому / twitter.com/educationgovuk

Томас не надеялся получить ответ, но все же письмо из Украины пришло. Зеленский написал, что письмо Томаса "вызывает улыбку на лице".

Ответ напечатан на английском языке, датирован субботой, 23 апреля, и подписан Владимиром Зеленским.

"Спасибо за письмо поддержки. Я в порядке и спасибо за помощь. Мы надеемся принести мир в Украину и еду для граждан всей страны и отстроить города. То, что вы говорите в письме, и то, что Великобритания делает для поддержки, вызывает улыбку на моем лице и многих других", – ответил президент Украины.

Британский школьник Томас с письмом от Зеленского / twitter.com/educationgovuk

Томас учится в школе графства Дарем. Его письмо Зеленскому было среди 270 посылок с медикаментами, одеждой, едой, туалетными принадлежностями и четырьмя инвалидными колясками, подаренными учениками школы украинцам, которые спасаются от войны. Помощь организовали ученики школы, учителя и родители.

Учитель заведения Робин Хедден сказал: "Мы не могли в это поверить, когда пришло письмо. Наши сотрудники офиса открыли его, адресованное "Томасу в Тринити-школе", и расспрашивали классы, поскольку мы ничего не ждали обратно".

Мать Томаса Кимберли рассказала, что ее сын был взволнован, вернувшись домой после школы в пятницу.

"Томас вернулся из школы с письмом в руке. Я не знаю, сможем ли мы забрать это из его рук, но мы собираемся поставить его в рамку и выделить почетное место в нашем доме", - отметила женщина.

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Как сообщал Главред, в Сумской области 6-летний мальчик отдал украинским военным свой квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Ребенок решил отдать свой подарок, как только услышал, что дроны нужны ВСУ.

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