"Надеюсь, Украина победит Россию": 12-летний британец написал Зеленскому и получил ответ

Томас Кимберли положил письмо, адресованное Владимиру Зеленскому, в посылку с гуманитарной помощью, которую собирали для украинцев в его школе.
12-летний британский школьник Томас Кимберли написал президенту Владимиру Зеленскому письмо со словами поддержки. Впоследствии мальчик неожиданно получил ответ от украинского лидера.
Томас положил письмо Зеленскому в гуманитарную помощь, которую собирали в школе юного британца, говорится в Twitter отдела образования в Англии.
Обращаясь к "лучшему президенту", Томас сказал, что "счастлив, что помогает" Украине. Мальчик также добавил, что надеется на то, что Украина "победит Россию" и что "Путин слишком боится говорить правду о войне".
Томас не надеялся получить ответ, но все же письмо из Украины пришло. Зеленский написал, что письмо Томаса "вызывает улыбку на лице".
Ответ напечатан на английском языке, датирован субботой, 23 апреля, и подписан Владимиром Зеленским.
"Спасибо за письмо поддержки. Я в порядке и спасибо за помощь. Мы надеемся принести мир в Украину и еду для граждан всей страны и отстроить города. То, что вы говорите в письме, и то, что Великобритания делает для поддержки, вызывает улыбку на моем лице и многих других", – ответил президент Украины.
Томас учится в школе графства Дарем. Его письмо Зеленскому было среди 270 посылок с медикаментами, одеждой, едой, туалетными принадлежностями и четырьмя инвалидными колясками, подаренными учениками школы украинцам, которые спасаются от войны. Помощь организовали ученики школы, учителя и родители.
Учитель заведения Робин Хедден сказал: "Мы не могли в это поверить, когда пришло письмо. Наши сотрудники офиса открыли его, адресованное "Томасу в Тринити-школе", и расспрашивали классы, поскольку мы ничего не ждали обратно".
Мать Томаса Кимберли рассказала, что ее сын был взволнован, вернувшись домой после школы в пятницу.
"Томас вернулся из школы с письмом в руке. Я не знаю, сможем ли мы забрать это из его рук, но мы собираемся поставить его в рамку и выделить почетное место в нашем доме", - отметила женщина.
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