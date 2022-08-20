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"Надо уезжать": напуганные "бавовной" россияне бегут из захваченного Крыма

20 августа 2022, 16:36

Приехавшие в Крым россияне в панике говорят о необходимости срочно покинуть полуостров.

севастополь
В Крыму гремят новые взрывы / Скриншот

В захваченном РФ Крыму россияне паникуют после серии взрывов, прозвучавших на венных базах оккупантов.

В Сети появляются видео, на которых запечатлено, как приехавшие в Крым россияне в панике говорят о необходимости срочно покинуть полуостров.

В частности, опубликовано видео, на котором две россиянки в вечернем небе зафиксировали прямо у себя над головой запуски ракет оккупантов РФ. Дело происходило в Евпатории, при этом они заявили, что боятся за свое будущее и выражают готовность немедленно убраться восвояси.

"Надо уезжать, сюда прилетает... *** (нецензурно, - ред.). У меня щас мысли, что надо валить из Крыма. Пока что такие мысли. Не знаю, что будет утром", – испуганно жалуется приехавшая в оккупированный Крым россиянка.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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