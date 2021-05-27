"Наказан Мистер Хам": задержан харьковчанин, который издевался над полицейскими

/ facebook.com/Андрей Рубель

Глава Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил, что за неуважение к правоохранителям задержан 35-летний харьковчанин.

Мужчина оскорблял патрульных, прибегал к хамству и нецензурной брани, написал глава ведомства на своей странице в Facebook.

По его словам, в отношении злоумышленника начато уголовное производство.Против мужчины начали дело по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса – Угроза убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа, а также в отношении его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

В Харькове задержан автоблогер Mister XAM, который снимает на видео, как во время общения оскорбляет полицейский, сообщает policecontrol.info.

В YouTube есть канал Mister XAM, на который подписаны почти 93 тысячи интернет-пользователей. Блогер, в частности, рассказывал юзерам, "как правильно загнать полиция в тупик" и поставить "царька на место".

/ facebook.com/Андрей Рубель

Справка. Если в Украине работникам правоохранительных органов угрожать насилием, можно отказаться за решеткой, пишет kku.com.ua.

Ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на такой же срок.