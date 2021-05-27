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"Наказан Мистер Хам": задержан харьковчанин, который издевался над полицейскими

27 мая 2021, 09:41

Правоохранители задержали мужчину, который нецензурно выражался в сторону правоохранителей. Начато уголовное производство.

/ facebook.com/Андрей Рубель

Глава Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил, что за неуважение к правоохранителям задержан 35-летний харьковчанин.

Мужчина оскорблял патрульных, прибегал к хамству и нецензурной брани, написал глава ведомства на своей странице в Facebook.

По его словам, в отношении злоумышленника начато уголовное производство.Против мужчины начали дело по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса – Угроза убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа, а также в отношении его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

В Харькове задержан автоблогер Mister XAM, который снимает на видео, как во время общения оскорбляет полицейский, сообщает policecontrol.info.

В YouTube есть канал Mister XAM, на который подписаны почти 93 тысячи интернет-пользователей. Блогер, в частности, рассказывал юзерам, "как правильно загнать полиция в тупик" и поставить "царька на место".

/ facebook.com/Андрей Рубель

Справка. Если в Украине работникам правоохранительных органов угрожать насилием, можно отказаться за решеткой, пишет kku.com.ua.

Ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на такой же срок.

новости Харькова Андрей Рубель
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