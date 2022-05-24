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"Нам не нужно 15 лет для вступления в ЕС": Шмыгаль назвал цель Украины на ближайшие годы

24 мая 2022, 19:06

Украинский народ собственной кровью доказал, что мы достойны быть равноправным членом Европейского Союза, сказал премьер.

Евросоюз, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / pixabay, Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, заявил, что украинский народ собственной кровью доказал, что заслуживает быть равноправным членом Европейского Союза.

"Мы активно внедряем европейские правила практически в каждом секторе экономики и сфере общественных отношений. Вступление Украины в ЕС – это наша ключевая геополитическая цель на ближайшие годы. Для этого нам не нужно 15 лет. Многие европейские лидеры это понимают. Так же как они понимают, как сильно изменилась геополитическая карта Европы и мира после развязанной Россией войны", - подчеркнул глава правительства.

По словам премьера, Украина может дать очень много обновленной Европе:

  • продовольственная безопасность,
  • энергетический переход,
  • диджитализация,
  • новый перспективный рынок,
  • новые возможности для инвестиций,
  • усиление коллективной европейской безопасности.

"Украинский народ собственной кровью доказал, что мы достойны быть равноправным членом Европейского Союза. Поэтому мы надеемся и будем убеждать наших союзников в следующем месяце предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Это продемонстрирует, что европейские страны действительно уважают ценности борьбы за свободу и демократию, которую они когда-то приобретали так же, как Украина сейчас", - заявил Шмыгаль.

Смотрите видео ТСН, что Дмитрий Кулеба рассказал о вступлении Украины в ЕС

Планы Украины по вступлению в Евросоюз

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас ранее сделал заявление, согласно которому Украина уже в июне может получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. По его словам, страны наднационального образования должны выяснить, насколько государство соответствует Копенгагенским критериям.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 17 апреля сказал, что Украина заполнила опросник о статусе страны-кандидата в ЕС. Киев ожидает рекомендаций Еврокомиссии.

9 мая президент Владимир Зеленский во время разговора с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в Евросоюз. Еврокомиссия должна подготовить отчет, который передадут на рассмотрение Евросовета.

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Евросоюз война в Украине Денис Шмыгаль
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