"Написал на руке - "кремируйте": во Львове солдат Нацгвардии прослужил 3 дня и прыгнул из окна

Во Львове солдат Нацгвардии прослужил 3 дня и прыгнул из окна / УНИАН

Во Львове на территории воинской части 4114 Нацгвардии из окна четвертого этажа выбросился солдат срочной службы (парень был родом из Харькова). Об этом сообщает портал MyKharkov.

Сообщается, что проходивший службу во Львове 18-летний парень из города Первомайский среди бела дня прыгнул из окна туалета четвертого этажа помещения казармы. Прослужить он успел ровно три дня.

На место вызвали медиков, они пытались реанимировать пострадавшего, но не преуспели. От полученных повреждений он скончался на месте.

При поверхностном осмотре погибшего на левой руке у большого пальца обнаружили надпись "кремируйте". Никаих признаков насильственной смерти не обнаружено.

Труп парня был направлен для дальнейших исследований во Львовское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

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Следователем Львовского районного управления полиции №2 Главного управления Нацполиции во Львовской области зарегистрировали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (самоубийство).

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Напомним, ранее в городе Очаков (Николаевская область) в канаве у свалки нашли труп мужчины в камуфляжной форме.

Рядом с телом были найдены нож и пистолет, а на руках и шее покойника были обнаружены характерные повреждения в виде порезов.

В полиции уточнили, что погибшим оказался 26-летний военнослужащий, подозреваемый в покушении на убийство коллеги-военного.