Выстреливший в голову сослуживца военный ВСУ покончил с собой

На Николаевщине нашли труп военного ВСУ / mk.npu.gov.ua

В Очакове Николаевской области в канаве у свалки нашли труп мужчины в камуфляжной форме.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по предварительным данным, найденный мертвым мужчина совершил самоубийство.

Рядом с телом были найдены нож и пистолет, а на руках и шее покойника были обнаружены характерные повреждения в виде порезов.

В полиции уточнили, что погибшим оказался 26-летний военнослужащий, подозреваемый в покушении на убийство коллеги-военного.

Покушение случилось утром 23 апреля. Военнослужащий был тяжело ранен в голову. Стрелок успел скрыться. Полиция заподозрила в преступлении еще одного военнослужащего и объявила его в розыск.

Добавим, что рядом с телом покойного была обнаружена предсмертная записка.

/ mk.npu.gov.ua

"Каждому по заслугам его. 50%", - написано в предсмертной записке.

/ mk.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве солдат ВСУ нанес жестокие побои женщине-водителю троллейбуса.

В микрорайоне Северный в салон забежал неизвестный мужчина и набросился на женщину-водителя с кулаками наперевес. Большинство его ударов пришлось в ее голову. Женщину немедленно госпитализировали с сотрясением мозга.