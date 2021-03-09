В Николаеве боец ВСУ жестоко избил водителя троллейбуса / facebook.com/mykolaivpolice

В Николаеве во вторник, 9 марта, мужчина нанес жестокие побои женщине-водителю троллейбуса. Об этом сообщает местный портал Новости-N со ссылкой на комментарий предприятия "Николаевэлектротранс".

Сообщается, что в микрорайоне Северный в салон забежал неизвестный мужчина и набросился на женщину-водителя с кулаками наперевес. Большинство его ударов пришлось в ее голову. Женщину немедленно госпитализировали с сотрясением мозга.

Сам нападавший скрылся на автомобиле ВАЗ. Но номер этого транспортного средства успели записать очевидцы.

Они также рассказали, что незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок ‒ последней не понравилось состояние купюр, которыми водитель дала сдачу с 50 гривен.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области вечером сообщили о задержании злоумышленника. Он подтвердил, что имел конфликт с водителем, однако заверяет, что не наносил ей побои. Задержанного передали следователям для установления обстоятельств инцидента. Судя по фото, которое опубликовала полиции, задержанный является военнослужащим. А судя по шеврону на форме, он несет службу в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Задержанный / Нацполиция

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