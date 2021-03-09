В Николаеве боец ВСУ жестоко избил водителя троллейбуса

В николаевском микрорайоне Северный в салон троллейбуса забежал неизвестный мужчина, набросился на женщину-водителя с кулаками наперевес и избил.
В Николаеве во вторник, 9 марта, мужчина нанес жестокие побои женщине-водителю троллейбуса. Об этом сообщает местный портал Новости-N со ссылкой на комментарий предприятия "Николаевэлектротранс".
Сообщается, что в микрорайоне Северный в салон забежал неизвестный мужчина и набросился на женщину-водителя с кулаками наперевес. Большинство его ударов пришлось в ее голову. Женщину немедленно госпитализировали с сотрясением мозга.
Сам нападавший скрылся на автомобиле ВАЗ. Но номер этого транспортного средства успели записать очевидцы.
Они также рассказали, что незадолго до нападения у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок ‒ последней не понравилось состояние купюр, которыми водитель дала сдачу с 50 гривен.
В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области вечером сообщили о задержании злоумышленника. Он подтвердил, что имел конфликт с водителем, однако заверяет, что не наносил ей побои. Задержанного передали следователям для установления обстоятельств инцидента. Судя по фото, которое опубликовала полиции, задержанный является военнослужащим. А судя по шеврону на форме, он несет службу в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
Читайте такжеВ Черновцах водитель троллейбуса прогнала пенсионерку-зацепера: видео
Напомним, ранее сообщалось:
- В Киеве водитель троллейбуса маршрута №14 с кулаками набросилась на мужчину, который делал замечания пассажирам о не надетых масках.
- В частности, мужчина обратился к одной из пассажирок с просьбой надеть маску и пригрозил ей штрафом за несоблюдение противоэпидемических мер.
- В ответ женщина коротко ответила: "Иди отсюда, пока я тебе не врезала".
- После этого в конфликт вмешалась водитель троллейбуса, которая набросилась на пассажира и вытолкала его салона.