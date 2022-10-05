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"Нас в окружение берут": оккупанты истерят и жалуются на новый "котел"

5 октября 2022, 18:48

В окружении украинских защитников оказались по меньшей мере 500 оккупантов.

пленные российские оккупанты
Пленные российские оккупанты / Андрей Билецкий

Российские оккупанты жалуются на то, что бойцы Вооруженных сил Украины берут их в окружение.

Об этом идет речь в очередном перехвате переговоров российских захватчиков, которые в YouTube публикует Главное управление разведки Минобороны.

В частности, один из оккупантов рассказывает о том, что его подразделение попало в "котел" ВСУ.

По словам рашиста, в окружении оказались по меньшей мере 500 оккупантов.

"Может быть успеем свалить куда-нибудь", - предполагает оккупант-окруженец.

Он также рассказал о панических настроениях среди захватчиков.

"Со всеми в окопе сижу. Я плачу", - добавил впечатлительный рашист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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