"Наши соседи не смогут стоять в стороне": Тука не исключил прямого вмешательства стран НАТО в войну

Тука не исключил прямого вмешательства стран НАТО российско-украинскую войну / коллаж УНИАН, Reuters

Если Украина вдруг будет проигрывать в войне, которую развязала Россия, то Запад будет предпринимать более решительные действия.

Поражение Украины наши союзники не допустят, заявил в чате на Главреде бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Если бы такие действия со стороны России произошли полгода назад и не сопровождались такими сокрушительными ударами в первую очередь по отношению к гражданскому населению и к объектам, не относящимся к военным, тогда такой сценарий (поражения Украины - ред.) выглядел бы достаточно логичным. Но после того, что уже у нас произошло и еще, к сожалению, будет происходить страны ЕС, в первую очередь, наши соседи, а также США и Британия просто не смогут стоять в стороне и наблюдать за уничтожением Украины как государства", - пояснил эксперт.

Тука отметил, что если действия РФ по уничтожению Украины как государства будут более результативными, то уровень помощи в нашей стране существенно увеличится.

Читайте такжеПредоставят авто Humvee и БПЛА: США планируют расширить военную помощь Украине – The Washington Post"И в таком случае не исключено прямое вмешательство некоторых стран НАТО и предоставление военной помощи Украине с применением их собственных вооруженных сил. То есть поражение Украины, скорее всего, Запад не допустит", - подытожил Тука.

Напомним, американское изданием The New York Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника писало, что НАТО стремится работать с Киевом так, чтобы сделать Украину "неудобоваримой для России". Суть в том, чтобы вооружить и обучить украинцев так хорошо, чтобы Путин не захотел повторить попытку вторжения в Украину.

Также сообщалось, что премьер-министр Британии Борис Джонсон хочет отправить Вооруженным силам Украины оружие, необходимое для эффективной защиты Одессы. Таким образом Лондон хочет сорвать планы президента страны-агрессора Владимира Путина захватить юг Украины.

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