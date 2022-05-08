Нашли остатки трупа и кулон: пропавшая во время обстрела авто 13-летняя София могла погибнуть

Под Харьковом оккупанты расстреляли эвакуационную колонну / Фото Facebook Сергей Болвинов

Российские оккупанты обстреляли эвакуационную колонну под Старым Салтовом в Харьковской области. Люди пытались прорваться в Харьков с временно оккупированных территорий. В одном из автомобилей обнаружили кулон 13-летней Софии Раецкой. Девочку искали через социальные сети.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По его словам, в полицию поступила информация о том, что потеряна связь с людьми, которые двигались колонной из 15 авто, около пгт Старый Салтов в направлении Харькова. Из-за боевых действий добраться до места движения колонны было невозможно. Местонахождение колонны установили 6 мая.

Фото Facebook Сергей Болвинов

"Прибыв на место, следователи обнаружили разбитый вражеский танк, в 150 метрах от него, в направлении колонны, два обгоревших трупа с остатками военной формы РФ, еще через 300 метров от них – шесть автомобилей с отверстиями от пуль и обломков" — сообщил Болвинов.

В автомобилях найдены четыре трупа. По предварительным данным, это люди из эвакуационной колонны. Сейчас идентифицировать все трупы невозможно из-за их состояния.

Фото Facebook Сергей Болвинов

Фото Facebook Сергей Болвинов

В этой колонне ехала семья Раецких из оккупированного Волчанска: мама Екатерина с двумя дочерьми – 13-летней Софией и 6-месячной Варварой. При обстреле Екатерина Раецкая получила очень тяжелые ранения. Ее вместе с младенцем вывезли в Волчанскую больницу. Судьба Софии оставалась неизвестной.

У волонтеров, которые разыскивали ребенка с 4 мая, была информация, что девочка может находиться в одной из больниц Харькова.

Как опознавательный знак девочки называли кулон с ее именем, который был на Софии.

София Раевская / Фото Ольги Вац

"Отдельно хочу добавить о девочке, которую искали через социальные сети — Раецкая София. К сожалению, в автомобиле, в котором она находилась, найдены остатки трупа и кулон, на который ссылаются родные", — написал Болвинов.

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

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Как сообщал Главред, 70-летняя украинка Надежда Трубчанинова ежедневно ездила автостопом из своей деревни в разрушенную Бучу в надежде найти сына, которого убили российские оккупанты. Женщина нашла тело погибшего сына через неделю. Похороны прошли 16 апреля. Убили 48-летнего Вадима Трубчанинова в Буче 30 марта. Ради того, чтобы проводить сына в последний путь, Надежда не стала эвакуироваться из Киевской области, которая временно была под оккупацией врага.

Также в Буче Киевской области российские оккупанты расстреляли, а потом переехали танком мирного жителя Александра Шевчука, который перевозил раненых в больницу. Жестокое убийство украинца произошло еще 7 марта. Почти месяц машина, в которой ехал мужчина, стояла на дороге в центре Бучи, а в ней лежало тело Александра.

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