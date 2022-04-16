НАТО вмешается в войну: Арестович о возможной ядерной атаке

Алексей Арестович / УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказался относительно того, что Российская Федерация может применить ядерное оружие.

Как сказал Арестович 24 каналу, НАТО сразу вмешается в войну и призовет Китай присоединиться.

По его словам, использование ядерного оружия предусматривает дальнейший проход подразделений оккупантов. Захватчики начнут погибать от лучевой болезни в зоне поражения.

"Я представляю россиян, которых после Чернобыля загонят в зону радиоактивного поражения. Даже если они придут, то куда они продвинутся за двое суток? Они просто умрут, а остальные россияне - не уйдут", - заявил Арестович.

В то же время в войну сразу вмешается НАТО. Альянс со своей стороны обратится к Китаю с вопросом: "вы хотите, чтобы из-за этого маньяка прекратилась жизнь всей цивилизации?".

Сегодня Китай оказывает значительное влияние на Россию, поскольку своей войной Кремль подорвал стратегию торговли Пекина.

По мнению Арестовича, Россия может разыграть сценарий с проигрышем НАТО, чтобы не проигрывать Украине.

"То есть заявления о том, что русские будут бить по грузам Альянса – это может быть стратегия поднятия до такого состояния, чтобы в организации сказать России, что те не хотят ядерной войны, поэтому должны подписать мирный договор о прекратить войны", – подчеркнул Арестович.

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Угроза применения Россией ядерного удара

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сказал, что Путин вряд ли отдаст приказ применить ядерное оружие, поскольку он не уверен в выполнении такого указания. При этом большое количество офицеров не поддерживает политику Кремля.

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