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Зеленский призвал мир готовиться к тому, что Путин применит ядерное оружие против Украины

15 апреля 2022, 19:04

По мнению Зеленского, президент Российской Федерации Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного или же химического оружия.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны мира должны быть готовы к тому, что Российская Федерация может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины.

В своем интервью для CNN президент отметил, что страна оккупант не ценит жизни других людей.

По мнению Зеленского, президент Российской Федерации Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного или же химического оружия.

"Не только я - весь мир, все страны должны быть обеспокоены, потому что это может быть не реальная информация, но это может быть правда", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, страна оккупант была готова к применению химического оружия. В то же время сегодня важно не бояться, однако быть готовым к такому сценарию.

"Мы должны думать, не бояться, а быть готовыми. Но это вопрос не к Украине, не только к Украине, а ко всему миру, я думаю", - добавил президент.

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Угроза применения Россией ядерного удара

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сказал, что Путин вряд ли отдаст приказ применить ядерное оружие, поскольку он не уверен в выполнении такого указания. При этом большое количество офицеров не поддерживает политику Кремля.

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