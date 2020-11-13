Не хватает врачей и коек: в Украине началась "медицинская сортировка" пациентов с COVID-19

В Украине острая нехватка медперсонала и коек в больницах / Фото Reuters

В медучреждениях Украины госпитализируют только "очень тяжелых пациентов" с COVID-19 в связи с ограниченным резервом коек и персонала.

Такая ситуация сложилась в Одессе, рассказал главный врач областной больницы (2005-2010) Сергей Калинчук в эфире ток-шоу Право на власть.

"По сути то, что сегодня уже происходит, называется медицинской сортировкой. Потому что мы сегодня не госпитализируем пациентов, по сути, со средней степенью тяжести", — пояснил он.

По словам Калинчука, только в течение минувших суток сотрудники "скорой" получили около сотни вызовов к пациентам с COVID-19. Из них 70 больных нуждались в госпитализации.

"Это после тех новых протоколов госпитализации, которые ввел Минздрав с начала этой недели. Это очень тяжелое состояние. Это пациенты, у которых декомпенсированная сопутствующая патология; пациенты с тяжелыми гипертоническими состояниями и тяжелым сахарным диабетом, которым и так по определению показана уже госпитализация", — рассказал он.

Медик считает, что вскоре "то, что происходит в Одессе, будет и в других городах" Украины.

"Две недели назад мы с вами видели как стоят очереди из "скорой" помощи у приемных отделений клиник, которые занимались COVID-19. Сегодня эти очереди стали меньше, но благодаря тому, что практически 350 коек городских больниц были перепрофилированы, — заметил Калинчук. — Это такие отделения, как ожоговое, кардиология, неврология и т.д."

По его словам, резерв этих коек и персонала "очень ограничен", а кроме того вскоре "будет проблема уже с реанимационными койками".

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