Не ищите "волшебную" таблетку: Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19

Евгений Комаровский рассказал, как быстро избавиться от кашля / УНИАН

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как долго может беспокоить сухой кашель, если человек переболел коронавирусной инфекцией, и как облегчить состояние.

По его словам, длительный кашель может беспокоить не только после COVID-19, но и после любой перенесенной ОРВИ. Причина этого в том, что в процессе ОРВИ возможны поражения слизистой оболочки бронхов. Потом слизистая восстанавливается, активизируется кровообращение, постоянно вырабатывается слизь, и организму нужно от нее избавляться. Это происходит посредством кашля, сказал Комаровский в программе Ранок з Україною.

Как долго будет длиться кашель, зависит от нескольких факторов. В частности, от образа жизни и параметров окружающей среды. Первый решающий фактор – это наличие или отсутствие жидкости в организме.

"Есть такое понятие – "реология крови", то есть ее текучесть и вязкость. Мокрота, которая выделяется в легких, тоже имеет свою реологию, поэтому может быть жидкой или вязкой. И даже существует правило: реология крови=реология мокроты", – объяснил Комаровский.

Это означает: если есть дефицит жидкости в организме, вы будете долго кашлять, и такой кашель – неэффективный и мучительный. Так как у вас густая кровь, то и мокрота тоже будет густой.

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Если же человек много пьет, то нет дефицита жидкости в организме. В этом случае мокрота не густая, а жидкая, и ее легко откашлять. Поэтому важно много пить, чтобы не пересыхало во рту.Читайте такжеЭтих диагнозов на самом деле не существует: Комаровский развенчал мифы о трех популярных болезнях

Также Комаровский советует следить за влажностью воздуха. Во время отопительного сезона и если работает кондиционер, воздух обычно очень сухой. Но когда влажность воздуха от 40 до 60% – кашель не будет длительным.

Чтобы побыстрее избавиться от кашля, человеку необходим свежий воздух.

"Обратите внимание, как вы проводите выходной день. На диване перед телевизором или гуляете в лесу? Не ищите "волшебную" таблетку. Меняйте образ жизни", - резюмировал Евгений Комаровский.

Как сообщал Главред, ранее Евгений Комаровский рассказал, нужно ли пить витамины в таблетках и каплях.

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