ВСУ ликвидировали депресивного оккупанта из Бурятии / Коллаж фото Иракли Комахидзе, УНИАН

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта - 22-летнего Жаргала Львовича Мухужуева, который жаловался в соцсетях на свою жизнь. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Оккупант был родом из села Хоринск в Бурятии. Он с 2020 года командовал отделением комендантского взвода 872-го самоходно-артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии центрального военного округа РФ

Бурят на своей странице в соцсетях не исключал, что он умрет и депрессивно просил не приходить на его могилу и не "говорить как сильно скучали и любили" его. Он добавил, что подобное ему нужно было при жизни.

ВСУ ликвидировали депресивного оккупанта из Бурятии / Иракли Комахидзе

Можно предположить, что этот оккупант был обделен любовью и заботой. ВСУ ликвидировали его 26 сентября в Запорожской области.

ВСУ ликвидировали депресивного оккупанта из Бурятии / Иракли Комахидзе

Напомним, ВСУ "откобзонили" начальника артиллерии 4-й военной базы - подполковника Ленара Еникеева, который убивал людей в Грузии и Чечене. Он пришел уничтожать украинский народ в марте этого года. Сам Еникеев был родом из Башкирии.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали "наследственного военного" – 25-летнего оккупанта-лейтенанта российской армии Антона Рычагова. Молодой российский оккупант был "денацифицирован" 25 сентября, хоронили его в Саратовской области 2 октября. Он воевал с первого дня вторжения РФ.

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