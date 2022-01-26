"Не понравилась крупная купюра": в Николаеве водитель гнал пассажирку из маршрутки

В Николаеве водитель гнал пассажирку из маршрутки / Коллаж УНИАН /ua.depositphotos.com

В Николаеве водитель маршрутного такси №75 вступил в конфликт с пассажиркой и пытался выгнать ее из салона. Об этом сообщается в Facebook-группе "Contact Center при Николаевском городском совете".

Свидетелями инцидента стали другие пассажиры, которые и сообщили о ситуации.

"Скажите, пожалуйста, когда закончится хамство и произвол со стороны водителей? В районе Садовой зашла женщина и передала за проезд купюру 100 гривен. Но водителю это не понравилось, и он решил показать свое недовольство, облив грязью и выгоняя пассажира из салона. Также он задерживал пассажиров, отказавшись ехать, если она не получится, тем самым отказав в услуге перевозки", — написала пользовательница Дарья Маковенко.

Девушка также отмечает - когда маршрутка доехала до конечной остановки, водитель был "на нервах, а женщина — в слезах".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье водитель маршрутки с применением нецензурной лексики обругал пенсионера и ударил его дверью по голове. Конфликт случился из-за того, что пенсионер пытался проехать в салоне маршрутного такси с тележкой в руках.

В Одессе пассажиры толпой избили мужчину в маршрутке из-за того, что он ударил женщину, которая выходила из автобуса. Человеку, которого считают виновным в конфликте, с трудом удалось убежать.