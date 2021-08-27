"Не пузатый политик": Зеленский рассказал, как рисковал жизнью, идя во власть

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса заниматься политикой в случае, если они хотят жить в Украине.

"Украинцам, таким прогрессивным, которые находятся здесь, нужно рисковать … бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь … Мне кажется, что это первое, где мы можем объединиться – просто идти в политику. Будет очень сложно", - заявил Зеленский в эфире телеканала 1+1.

В тоже время, он подчеркнул, что "это большой риск и ответственность".

Понимая, что ты отдаешь часть своей жизни, свободы, своего риска, своего бизнеса – и это большая ответственность … Я сижу среди вас всех, как это было 2 года назад, и разговариваю, как СЕО большой компании, наибольшего продакшена тогда в Украине. Это также был стартап для Украины. Передовая компания. Это риски.. а вдруг – удастся? И, если таких, как я, будет много в нашей стране, а они есть, эти люди существуют среди нас, и, если они рискуют – это раз .. другое - доверие нужно заслужить. Власть должна показывать, что она что-то делает", - сказал он.

"Все мы рискнули своими жизнями и карьерами, пойдя в политику... Я не жалуюсь никогда, но это были большие риски. Надо поддерживать таких людей. Это разве не стартап? Впервые не пузатый политик, который заработал миллионы – впервые пошел человек, и все его хотят сожрать. Если не поддерживать, не доверять, шансов – ноль", – добавил Зеленский.

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Напомним, ранее Зеленский, выступая 24 августа по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, в своей речи намеренно не упомянул четвертого президента-беглеца Виктора Януковича.

Глава государства перечислял выдающихся фигур украинской государственности родом из разных регионов Украины. Говоря о Донецкой области, Зеленский "забыл" Януковича.

Его слова вызвали аплодисменты и смех у экс-президентов Украины, присутствовавших на торжественных мероприятиях.