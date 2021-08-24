Президент Зеленский перед парадом на Майдане потроллил Януковича

Виктор Янукович / УНИАН

Президент Владимир Зеленский, выступая 24 августа по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, в своей речи намеренно не упомянул четвертого президента-беглеца Виктора Януковича.

Глава государства перечислял выдающихся фигур украинской государственности родом из разных регионов Украины. Говоря о Донецкой области, Зеленский "забыл" Януковича.

"Ровенская область подарила нам первого президента Украины, Чернговщина — второго, Сумщина — третьего, Донецкая подарила нам Леонида Быкова... и Сергея Бубку", — сказал Зеленский.

Слова президента вызвали аплодисменты и у смех у его предшественников, присутствовавших на торжественных мероприятиях.

Как сообщал Главред, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о введении нового праздника - Дня государственности. Его будут отмечать в День Крещения Руси 28 июля.

Как известно, сегодня Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. По случаю праздника по всей стране запланировано более 150 мероприятий. В частности, в Киеве состоится военный парад на Хрещатике и речной парад на Днепре. С полной программой празднований можно ознакомиться тут.

Онлайн-трансляцию торжественных мероприятий читайте тут.